В Харьковской области уничтожили ключевую для востока Украины ТЭС: чем так важна Змиевская ТЭС

В Харьковской области полностью разрушили Змиевскую ТЭС

30 марта 2024 в 05:35 Размер текста - 17 +

Змиевская теплоэлектростанция полностью уничтожена, сообщило «Страна.ua» Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харьковской области оказалась полностью разрушена Змиевская теплоэлектростанция, сообщает украинское издание «Страна.ua». Она важна, в том числе и для Сумской и Полтавской областей страны. Подробнее в чем важность Змиевской ТЭС для востока Украины, о провокациях ВСУ в материале URA.RU. В чем важность Змиевской ТЭС Змиевская теплоэлектростанция является ключевой для трех регионов востока Украины — Харьковской, Сумской и Полтавской областей, покрывая значительную долю энергопотребления этих территорий. Она была введена в эксплуатацию в 1960 году. За годы работы ТЭС выработала более 540 млрд. кВтч. Электрическая энергия подавалась по линиям 110 кВ и 330 кВ, а также использовалась для централизованного водо и теплоснабжения. Подача осуществлялась на десятки промышленных объектов Харькова, Полтавы, Днепра, в жилые комплексы, торговые и бизнес-центры, спортивные комплексы и образовательные учреждения. Сообщение о полном разрушении Змиевской ТЭС распространило украинское издание «Страна.ua», однако официального подтверждения этому нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен. ВСУ планировали провокации на Змиевской ТЭС В июне 2022 года Минобороны РФ заявило о подготовке со стороны ВСУ провокации с артобстрелом Змиевской ТЭС. Об этом сообщили пленные украинские военнослужащие. Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев тогда подчеркнул: националисты готовили диверсию, чтобы обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах по особо важным объектам гражданской инфраструктуры. Для этого в Харьковской области подразделения ВСУ была развернута артиллерийская батарея с задачей произвести обстрел Змиевской ТЭС Последние атаки по ТЭС в Харьковской и Винницкой областях Ладыженская и ЗмиевскаяТЭС, а также Днепропетровская ГЭС были повреждены 22 марта этого года. В Минобороны РФ подтвердили удары по украинским энергообъектам и военно-промышленным комплексам. В ведомстве отметили, что это были места дислоцирования формирований ВСУ и иностранных наемников, а также большое скопление военной техники противника. Министр энергетики Украины Герман Галущенко тогда заявил, что это было самой масштабной атакой на энергетику Киева. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад в беззащитности Украины перед ударами по энергетическим объектам страны. Теракт в концертном зале «Крокус сити Холл» мог стать ответом Украины на удар по Днепрогэс. Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщал, что удары по ТЭС лишили Украину мощностей, которые нужны для обеспечения нужд военно-промышленного комплекса и ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Харьковской области оказалась полностью разрушена Змиевская теплоэлектростанция, сообщает украинское издание «Страна.ua». Она важна, в том числе и для Сумской и Полтавской областей страны. Подробнее в чем важность Змиевской ТЭС для востока Украины, о провокациях ВСУ в материале URA.RU. Змиевская теплоэлектростанция является ключевой для трех регионов востока Украины — Харьковской, Сумской и Полтавской областей, покрывая значительную долю энергопотребления этих территорий. Она была введена в эксплуатацию в 1960 году. За годы работы ТЭС выработала более 540 млрд. кВтч. Электрическая энергия подавалась по линиям 110 кВ и 330 кВ, а также использовалась для централизованного водо и теплоснабжения. Подача осуществлялась на десятки промышленных объектов Харькова, Полтавы, Днепра, в жилые комплексы, торговые и бизнес-центры, спортивные комплексы и образовательные учреждения. Сообщение о полном разрушении Змиевской ТЭС распространило украинское издание «Страна.ua», однако официального подтверждения этому нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен. В июне 2022 года Минобороны РФ заявило о подготовке со стороны ВСУ провокации с артобстрелом Змиевской ТЭС. Об этом сообщили пленные украинские военнослужащие. Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев тогда подчеркнул: националисты готовили диверсию, чтобы обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах по особо важным объектам гражданской инфраструктуры. Для этого в Харьковской области подразделения ВСУ была развернута артиллерийская батарея с задачей произвести обстрел Змиевской ТЭС Ладыженская и ЗмиевскаяТЭС, а также Днепропетровская ГЭС были повреждены 22 марта этого года. В Минобороны РФ подтвердили удары по украинским энергообъектам и военно-промышленным комплексам. В ведомстве отметили, что это были места дислоцирования формирований ВСУ и иностранных наемников, а также большое скопление военной техники противника. Министр энергетики Украины Герман Галущенко тогда заявил, что это было самой масштабной атакой на энергетику Киева. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад в беззащитности Украины перед ударами по энергетическим объектам страны. Теракт в концертном зале «Крокус сити Холл» мог стать ответом Украины на удар по Днепрогэс. Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщал, что удары по ТЭС лишили Украину мощностей, которые нужны для обеспечения нужд военно-промышленного комплекса и ВСУ.