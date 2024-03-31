Общество Работа Сможет ли Россия обойтись без трудовых мигрантов Argumenti.ru: Россия обойдется без трудовых мигрантов 31 марта 2024 в 15:56 Размер текста - 17 + Ограничение на труд мигрантов уже ввели многие регионы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия сможет обойтись без трудовых мигрантов. Это доказывает опыт регионов, которые сделали упор на трудоустройстве именно своего населения. «Ни в одном субъекте, который воспретил труд мигрантов, никакого „коллапса“ не случилось. Напротив, регионы продолжают успешно развиваться», — говорится в материале argumenti.ru. В статье подчеркивают, ограничение на труд мигрантов уже ввели многие регионы, и их число приближается к десятку. По мнению авторов, даже регионы с плохой демографической ситуацией имеют возможность руководствоваться идеологией опоры на собственные силы. Ранее сообщалось, что срок заключения трудовых договоров для целевого набора мигрантов планируют сократить до двух лет. По мнению Минтруда, этого времени вполне хватает, чтобы завершить работы, для которых специалист приехал в Россию. Соответствующий законопроект поддержали в профильном комитете Госдумы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Россия сможет обойтись без трудовых мигрантов. Это доказывает опыт регионов, которые сделали упор на трудоустройстве именно своего населения. «Ни в одном субъекте, который воспретил труд мигрантов, никакого „коллапса“ не случилось. Напротив, регионы продолжают успешно развиваться», — говорится в материале argumenti.ru. В статье подчеркивают, ограничение на труд мигрантов уже ввели многие регионы, и их число приближается к десятку. По мнению авторов, даже регионы с плохой демографической ситуацией имеют возможность руководствоваться идеологией опоры на собственные силы. Ранее сообщалось, что срок заключения трудовых договоров для целевого набора мигрантов планируют сократить до двух лет. По мнению Минтруда, этого времени вполне хватает, чтобы завершить работы, для которых специалист приехал в Россию. Соответствующий законопроект поддержали в профильном комитете Госдумы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям