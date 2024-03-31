Папа Римский предложил пасхальный обмен пленными «всех на всех»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Папа Римский Франциск выразил надежду на скорый обмен пленными между Россией и Украиной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Папа Римский Франциск призвал к обмену пленными между Россией и Украиной. Это действие позволит соблюсти принципы международного права.

«Я выражаю надежду на всеобщий обмен всеми пленными между Россией и Украиной», — передает слова Франциска Le Monde. Он также призвал соблюдать принципы международного права. Папа Римский выразил эту надежду перед десятками тысяч католиков, собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане.

8 февраля произошел последний обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 100 на 100. Обмен прошел при помощи ОАЭ. Освобожденных россиян доставили на лечение в Москву, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Папа Римский Франциск призвал к обмену пленными между Россией и Украиной. Это действие позволит соблюсти принципы международного права. «Я выражаю надежду на всеобщий обмен всеми пленными между Россией и Украиной», — передает слова Франциска Le Monde. Он также призвал соблюдать принципы международного права. Папа Римский выразил эту надежду перед десятками тысяч католиков, собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане. 8 февраля произошел последний обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 100 на 100. Обмен прошел при помощи ОАЭ. Освобожденных россиян доставили на лечение в Москву, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...