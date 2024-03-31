Папа Римский предложил пасхальный обмен пленными «всех на всех»

Папа Римский Франциск призвал к обмену пленными между Россией и Украиной. Это действие позволит соблюсти принципы международного права.
«Я выражаю надежду на всеобщий обмен всеми пленными между Россией и Украиной», — передает слова Франциска Le Monde. Он также призвал соблюдать принципы международного права. Папа Римский выразил эту надежду перед десятками тысяч католиков, собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане.
8 февраля произошел последний обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 100 на 100. Обмен прошел при помощи ОАЭ. Освобожденных россиян доставили на лечение в Москву, передает «Национальная служба новостей».
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Папа Римский Франциск призвал к обмену пленными между Россией и Украиной. Это действие позволит соблюсти принципы международного права. «Я выражаю надежду на всеобщий обмен всеми пленными между Россией и Украиной», — передает слова Франциска Le Monde. Он также призвал соблюдать принципы международного права. Папа Римский выразил эту надежду перед десятками тысяч католиков, собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане. 8 февраля произошел последний обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 100 на 100. Обмен прошел при помощи ОАЭ. Освобожденных россиян доставили на лечение в Москву, передает «Национальная служба новостей».