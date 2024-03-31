В мире Украина Папа Римский предложил пасхальный обмен пленными «всех на всех» 31 марта 2024 в 16:35 Размер текста - 17 + Папа Римский Франциск выразил надежду на скорый обмен пленными между Россией и Украиной Фото: Andrew Medichini/AP/TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Папа Римский Франциск призвал к обмену пленными между Россией и Украиной. Это действие позволит соблюсти принципы международного права. «Я выражаю надежду на всеобщий обмен всеми пленными между Россией и Украиной», — передает слова Франциска Le Monde. Он также призвал соблюдать принципы международного права. Папа Римский выразил эту надежду перед десятками тысяч католиков, собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане. 8 февраля произошел последний обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 100 на 100. Обмен прошел при помощи ОАЭ. Освобожденных россиян доставили на лечение в Москву, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Папа Римский Франциск призвал к обмену пленными между Россией и Украиной. Это действие позволит соблюсти принципы международного права. «Я выражаю надежду на всеобщий обмен всеми пленными между Россией и Украиной», — передает слова Франциска Le Monde. Он также призвал соблюдать принципы международного права. Папа Римский выразил эту надежду перед десятками тысяч католиков, собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане. 8 февраля произошел последний обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 100 на 100. Обмен прошел при помощи ОАЭ. Освобожденных россиян доставили на лечение в Москву, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям