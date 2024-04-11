Осужденный за коррупцию курганский экс-мэр Носков погиб на СВО

Экс-глава курганского района погиб на СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-глава Кетовского района (его часто именуют «курганской Рублевкой») Александр Носков погиб в зоне СВО. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших силовиков.

«Новости о Носкове перестали приходить с февраля. Его считали без вести пропавшим. Оказалось, что погиб», — сообщают источники. Бывшему главе Кетовского района было 47 лет.

В курганском военкомате данную информацию подтвердили. В организации сообщили, что военнослужащий погиб 17 февраля. В зоне боевых действий он служил наводчиком в парашютно-десантном полку.

Бывший глава района ушел на СВО, когда не добился выхода на свободу по УДО. Суд отказал бывшего кетовскому главе, поскольку тот не погашал 15-миллионный ущерб. Сам Носков якобы просил выпустить его, чтобы он мог работать и гасить долг. Суд в УДО отказал, апелляция признала решение верным.

Экс-глава Кетовского района был признан виновным в коррупции. За то, что в селе Кетово не был достроен водопровод, а подрядчик получил деньги, Носкова приговорили к восьми годам лишения свободы и заставили возмещать ущерб, превышающий 15 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший глава Кетовского района ушел из колонии в зону боевых действий. Носков подписал контракт с Минобороны, когда ему отказали в УДО.