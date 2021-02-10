Экс-главу «курганской Рублевки» отправили в колонию

Александра Носкова признали виновным в превышении полномочий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший глава Кетовского района Курганской области (так называемой «курганской Рублевки») Александр Носков признан виновным в злоупотреблении полномочиями. Его отправили на шесть лет в колонию общего режима. Приговор Кетовский районный суд огласил 11 февраля, передает корреспондент URA.RU.

«Назначить наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима», — объявила судья Ольга Седых. Также Носкову запретили на три года занимать должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью. Суд перевалифицировал обвинение Носкова с превышений полномочиями на злоупотребление полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ).

Суд установил, что с 2015 года ООО «Мультипласт» занималось строительством водопровода в селе Кетово. Работы не были выполнены в срок, но местные власти приняли и оплатили их, так как подрядчик обещал завершить строительство. Стоимость невыполненных работ составила не менее 15 млн рублей. «Судом достоверно установлен умышленный характер действий Носкова», — огласила судья. Она посчитала, что это сделано «из побуждений карьеризма».

Свидетели сообщали в суде, что им известно о давлении на Носкова со стороны бывшего вице-губернатора Сергея Пугина, который якобы требовал принять работы. Сам Носков это отрицал. Сейчас Пугин обвиняется во взятках от «Мультипласта» и злоупотреблении полномочиями.

Водопровод до сих пор не достроен. С новым подрядчиком заключен контракт на завершение строительства на 18,9 млн рублей. Новый срок — май 2021 года.

Носкова задержали сотрудники областного УФСБ в сентябре 2019 года. Прокурор просил отправить его в колонию на девять лет. Носков вину не признавал. Ранее арбитражный суд признал, что кетовские власти недоплатили «Мультипласту» за водопровод 68 млн рублей. В 2017 году суд признавал его виновным в получении трех взяток по 100 тысяч рублей.