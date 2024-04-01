Эксперты предрекли бурный рост доллара в апреле

Аналитик Антонов: доллар в конце апреля будет стоить выше 97,5 рубля

Эксперты не исключили скачка доллара до 100 рублей при нестабильности на рынке нефти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Доллары и евро «бьют» по рублю

Доллар в апреле будет стоить выше 93,3 рубля, пик придется на отметку в 97,5. Евро будет торговаться в районе 97,9-101,65. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Вероятнее всего ослабление рубля и рост курса доллара выше 93,3 с дальнейшим продвижением к отметке 97,5 рубля к 20 апреля. Если зона 93,5—93,7 рубля за доллар не устоит, то помимо экспортеров вряд ли найдутся желающие продавать доллары против рубля», — рассказал Владислав Антонов, его слова приводит газета «Известия».

Рост доллара связан с санкциями США, риском введения новых ограничений и спросом валюты среди российских компаний, отметил эксперт. На укрепление рубля могут повлиять растущие цены на энергоносители.

Если ситуация на этом рынке ухудшится, то доллар будет торговаться за 100 рублей. На это может повлиять падение цен на нефть и изменение политики ОПЕК+, уверен трейдер Артем Звездин. Переломная ситуация будет в конце апреля, когда возрастет волатильность. При этом, в пользу национальной валюты играет высокая ставка Центробанка.

Рубль может укрепиться, если Россия и Китай наладят торговлю в российской валюте. Сейчас она осуществляется в долларах. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.