31 марта 2024
30 марта 2024

Тюменский мобилизованный погиб в зоне проведения спецоперации

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, аптечка, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
В октябре он был призван по мобилизации и служил в мотострелковой роте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации РФ на Украине погиб 30-летний мужчина. В октябре он был призван по мобилизации и служил в мотострелковой роте. Как сообщили в тюменском филиале фонда «Защитники Отечества», в школе Голышманово открыли парту героя, посвященную бойцу.

«После школы Иванов Виталий прошел службу в ракетных войсках, где продолжал проявлять себя как настоящий патриот и защитник Родины. Его отвага и самоотверженность не остались незамеченными. 10 ноября 2023 года Виталий Анатольевич погиб, исполняя свой долг перед Отечеством. Его подвиг и жертва навсегда останутся в наших сердцах и памяти», — сообщается в группе «Защитники Отечества Тюменская область» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области простились с Дмитрием Легаловым, который погиб при исполнении задач СВО. Мужчина заключил контракт и отправился в зону спецоперации в ноябре 2023 года. Указом президента РФ Владимира Путина он посмертно награжден орденом Мужества.

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В ходе проведения спецоперации РФ на Украине погиб 30-летний мужчина. В октябре он был призван по мобилизации и служил в мотострелковой роте. Как сообщили в тюменском филиале фонда «Защитники Отечества», в школе Голышманово открыли парту героя, посвященную бойцу. «После школы Иванов Виталий прошел службу в ракетных войсках, где продолжал проявлять себя как настоящий патриот и защитник Родины. Его отвага и самоотверженность не остались незамеченными. 10 ноября 2023 года Виталий Анатольевич погиб, исполняя свой долг перед Отечеством. Его подвиг и жертва навсегда останутся в наших сердцах и памяти», — сообщается в группе «Защитники Отечества Тюменская область» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области простились с Дмитрием Легаловым, который погиб при исполнении задач СВО. Мужчина заключил контракт и отправился в зону спецоперации в ноябре 2023 года. Указом президента РФ Владимира Путина он посмертно награжден орденом Мужества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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