Тюменский мобилизованный погиб в зоне проведения спецоперации

01 апреля 2024 в 10:29 Размер текста - 17 +

В октябре он был призван по мобилизации и служил в мотострелковой роте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе проведения спецоперации РФ на Украине погиб 30-летний мужчина. В октябре он был призван по мобилизации и служил в мотострелковой роте. Как сообщили в тюменском филиале фонда «Защитники Отечества», в школе Голышманово открыли парту героя, посвященную бойцу. «После школы Иванов Виталий прошел службу в ракетных войсках, где продолжал проявлять себя как настоящий патриот и защитник Родины. Его отвага и самоотверженность не остались незамеченными. 10 ноября 2023 года Виталий Анатольевич погиб, исполняя свой долг перед Отечеством. Его подвиг и жертва навсегда останутся в наших сердцах и памяти», — сообщается в группе «Защитники Отечества Тюменская область» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области простились с Дмитрием Легаловым, который погиб при исполнении задач СВО. Мужчина заключил контракт и отправился в зону спецоперации в ноябре 2023 года. Указом президента РФ Владимира Путина он посмертно награжден орденом Мужества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе проведения спецоперации РФ на Украине погиб 30-летний мужчина. В октябре он был призван по мобилизации и служил в мотострелковой роте. Как сообщили в тюменском филиале фонда «Защитники Отечества», в школе Голышманово открыли парту героя, посвященную бойцу. «После школы Иванов Виталий прошел службу в ракетных войсках, где продолжал проявлять себя как настоящий патриот и защитник Родины. Его отвага и самоотверженность не остались незамеченными. 10 ноября 2023 года Виталий Анатольевич погиб, исполняя свой долг перед Отечеством. Его подвиг и жертва навсегда останутся в наших сердцах и памяти», — сообщается в группе «Защитники Отечества Тюменская область» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области простились с Дмитрием Легаловым, который погиб при исполнении задач СВО. Мужчина заключил контракт и отправился в зону спецоперации в ноябре 2023 года. Указом президента РФ Владимира Путина он посмертно награжден орденом Мужества.