«ВО»: российские войска нанесли удар по командованию ГУР Украины в Харькове

Армия России нанесла удары по объектам Главного управления разведки (ГУР) Украины. Они располагаются в Харьковской области. Об этом сообщает издание «Военное обозрение».
«По последним данным, целью удара были пункты дислокации личного состава и командования ГУР. Удары были нанесены по Харьковской области», — говорится в материале.
Прилеты по Харькову подтвердил глава города Игорь Терехов. По его словам, пострадала центральная часть населенного пункта.
В армии Украины отметили, что российская авиация все чаще стала использовать авиабомбы различного калибра, что крайне затрудняет работу противовоздушной обороны. Также ВС РФ ударили по морской пехоте ВСУ на правом берегу Днепра. Днем ранее был нанесен удар оружием большой дальности по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины.
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