Российские специалисты выяснили, где собирают украинские дроны «Баба Яга»

01 апреля 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

Армия Украины стали активно использовать беспилотники «Баба Яга» летом 2023 года (архивное фото) Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России узнала места производства украинского дрона «Баба Яга» и цепочку поставок комплектующих. Об этом рассказал гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. «Нам удалось „разговорить“ дрон, и мы узнали, что попала на фронт „Баба Яга“ не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые нам она показала, были сверены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов», — поделился Дмитрий Кузякин в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что экспертам удалось восстановить логистику поставок, места сборки и координаты тестовых полетов. Это удалось при помощи навигационного компьютера. Кузякин подчеркнул, что полученная информация имеет большую ценность. «Бабу Ягу» стали активно применять летом 2023 года, как рассказывали сами российские военные. Такое название беспилотник получил из-за своей конструкции: дрон способен сбрасывать крупнокалиберные мины и авиабомбы. Они стали использоваться после того, как запасы турецких Bayraktar стали подходить к концу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия России узнала места производства украинского дрона «Баба Яга» и цепочку поставок комплектующих. Об этом рассказал гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. «Нам удалось „разговорить“ дрон, и мы узнали, что попала на фронт „Баба Яга“ не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые нам она показала, были сверены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов», — поделился Дмитрий Кузякин в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что экспертам удалось восстановить логистику поставок, места сборки и координаты тестовых полетов. Это удалось при помощи навигационного компьютера. Кузякин подчеркнул, что полученная информация имеет большую ценность. «Бабу Ягу» стали активно применять летом 2023 года, как рассказывали сами российские военные. Такое название беспилотник получил из-за своей конструкции: дрон способен сбрасывать крупнокалиберные мины и авиабомбы. Они стали использоваться после того, как запасы турецких Bayraktar стали подходить к концу.