Перевозчик из Кургана отказался ехать в микрорайон из-за плохой дороги. Фото, видео

01 апреля 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Теперь по маршруту в сторону микрорайона Тополя до одноименной остановки не доехать (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский перевозчик, следовавший по маршруту от центрального железнодорожного вокзала до микрорайона Тополя, якобы с 30 марта перестал проезжать до конечной остановки в микрорайоне. Об этом сообщил местный паблик в соцсети «ВКонтакте». «Пару лет назад нам якобы сделали дорогу по маршруту, где ходят автобусы от остановки „Школа“ до конечной остановки. На сегодняшний день автобусы отказались ездить до конечной остановки из-за плохой дороги! И всем придется идти на остановку „Школа“, а это не близкий путь», — указано в публикации паблика от местной жительницы. Также, как сообщает «ЧП Курган», местные мужчины не стали дожидаться решения властей и самостоятельно вышли ремонтировать дорогу. Кроме того, объясняется, что делают они это для того, чтобы автобусы не меняли маршрут, а следовали ему до остановки «Микрорайон Тополя». Ремонт дороги, по словам местных жителей, не производился с самого основания микрорайона. Граждане заметили, что мост, строящийся в микрорайоне и связывающий две его части до сих пор не открыт. «По улице, которая является объездной, ни пройти, ни проехать, а скоро начнется паводок и эту улицу затопит и вообще не будет никакой связи с другой стороной микрорайона!» — сообщают жители микрорайона в паблике. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города Кургана. Оперативно получить ответ не удалось. Новость будет дополнена после получения ответа. Ранее URA.RU писало, что в ноябре 2023 года ремонт моста в микрорайоне Кургана подходит к концу. По словам экс-мэра Елены Ситниковой, он был отстроен практически заново. Мужчины из микрорайона Тополя самостоятельно устраняют дефекты на дороге паблик «ЧП Курган», vk.com Дорога в Тополях сильно разбита паблик «ЧП Курган», vk.com Автобусы якобы будут доезжать до предпоследней остановки паблик «ЧП Курган», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский перевозчик, следовавший по маршруту от центрального железнодорожного вокзала до микрорайона Тополя, якобы с 30 марта перестал проезжать до конечной остановки в микрорайоне. Об этом сообщил местный паблик в соцсети «ВКонтакте». «Пару лет назад нам якобы сделали дорогу по маршруту, где ходят автобусы от остановки „Школа“ до конечной остановки. На сегодняшний день автобусы отказались ездить до конечной остановки из-за плохой дороги! И всем придется идти на остановку „Школа“, а это не близкий путь», — указано в публикации паблика от местной жительницы. Также, как сообщает «ЧП Курган», местные мужчины не стали дожидаться решения властей и самостоятельно вышли ремонтировать дорогу. Кроме того, объясняется, что делают они это для того, чтобы автобусы не меняли маршрут, а следовали ему до остановки «Микрорайон Тополя». Ремонт дороги, по словам местных жителей, не производился с самого основания микрорайона. Граждане заметили, что мост, строящийся в микрорайоне и связывающий две его части до сих пор не открыт. «По улице, которая является объездной, ни пройти, ни проехать, а скоро начнется паводок и эту улицу затопит и вообще не будет никакой связи с другой стороной микрорайона!» — сообщают жители микрорайона в паблике. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города Кургана. Оперативно получить ответ не удалось. Новость будет дополнена после получения ответа. Ранее URA.RU писало, что в ноябре 2023 года ремонт моста в микрорайоне Кургана подходит к концу. По словам экс-мэра Елены Ситниковой, он был отстроен практически заново.