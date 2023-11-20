Мост в Тополях был разобран и заново построен (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ремонт моста в микрорайоне Тополя по улице Козейкина в Кургане подошел к финальной стадии. Его открытие после обновления позволит местным жителям быстрее добираться из одной части микрорайона в другую и безопасно ездить общественному транспорту. Об этом рассказала глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале.

«Работы на мосту по улице Козейкина в микрорайоне Тополя подходят к завершению. Их окончания все жители ждут с большим нетерпением, поскольку этот мост является основной транспортной артерией, которая связывает две части микрорайона», — написала мэр Ситникова.

Мост, по словам мэра, был практически построен заново. Все его основные элементы реконструированы. Сейчас, как пишет Ситникова, на нем монтируют системы водоотвода и армируют накладную плиту. В ходе ремонтных работ проезжая часть моста была расширена с шести до семи метров. Кроме того, увеличили тротуарную часть до полутора метров в ширину. На время закрытия моста для проезда жителей обустроена временная объездная дорога.

Ранее URA.RU писало, что курганская прокуратура обязала мэрию заново отремонтировать Некрасовский мост. На нем в ходе прокурорской проверки были выявлены серьезные дефекты.

В ходе ремонта мост в Тополях пришлось разобрать и заново построить Фото: telegram-канал главы города Кургана Елены Ситниковой, https://t.me/sitnikovaev45

Часть моста была расширена для комфортного и безопасного проезда транспорта Фото: telegram-канал главы города Кургана Елены Ситниковой, https://t.me/sitnikovaev45

Тротуарную часть моста тоже расширили Фото: telegram-канал главы города Кургана Елены Ситниковой, https://t.me/sitnikovaev45