20 ноября 2023

В Кургане после ремонта откроется мост, по которому не хотели ездить автобусы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт моста на проспекте Голикова. Курган, экскаватор, трактор, мост, ремонт моста, проспект голикова
Мост в Тополях был разобран и заново построен (архивное фото) Фото:

Ремонт моста в микрорайоне Тополя по улице Козейкина в Кургане подошел к финальной стадии. Его открытие после обновления позволит местным жителям быстрее добираться из одной части микрорайона в другую и безопасно ездить общественному транспорту. Об этом рассказала глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале.

«Работы на мосту по улице Козейкина в микрорайоне Тополя подходят к завершению. Их окончания все жители ждут с большим нетерпением, поскольку этот мост является основной транспортной артерией, которая связывает две части микрорайона», — написала мэр Ситникова.

Мост, по словам мэра, был практически построен заново. Все его основные элементы реконструированы. Сейчас, как пишет Ситникова, на нем монтируют системы водоотвода и армируют накладную плиту. В ходе ремонтных работ проезжая часть моста была расширена с шести до семи метров. Кроме того, увеличили тротуарную часть до полутора метров в ширину. На время закрытия моста для проезда жителей обустроена временная объездная дорога.

Ранее URA.RU писало, что курганская прокуратура обязала мэрию заново отремонтировать Некрасовский мост. На нем в ходе прокурорской проверки были выявлены серьезные дефекты.

В ходе ремонта мост в Тополях пришлось разобрать и заново построить
В ходе ремонта мост в Тополях пришлось разобрать и заново построить
Фото:
Часть моста была расширена для комфортного и безопасного проезда транспорта
Часть моста была расширена для комфортного и безопасного проезда транспорта
Фото:
Тротуарную часть моста тоже расширили
Тротуарную часть моста тоже расширили
Фото:
На завершающей стадии ремонта моста в Тополях происходит монтаж системы водоотвода и армирование накладной плиты
На завершающей стадии ремонта моста в Тополях происходит монтаж системы водоотвода и армирование накладной плиты
Фото:

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Ремонт моста в микрорайоне Тополя по улице Козейкина в Кургане подошел к финальной стадии. Его открытие после обновления позволит местным жителям быстрее добираться из одной части микрорайона в другую и безопасно ездить общественному транспорту. Об этом рассказала глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. «Работы на мосту по улице Козейкина в микрорайоне Тополя подходят к завершению. Их окончания все жители ждут с большим нетерпением, поскольку этот мост является основной транспортной артерией, которая связывает две части микрорайона», — написала мэр Ситникова. Мост, по словам мэра, был практически построен заново. Все его основные элементы реконструированы. Сейчас, как пишет Ситникова, на нем монтируют системы водоотвода и армируют накладную плиту. В ходе ремонтных работ проезжая часть моста была расширена с шести до семи метров. Кроме того, увеличили тротуарную часть до полутора метров в ширину. На время закрытия моста для проезда жителей обустроена временная объездная дорога. Ранее URA.RU писало, что курганская прокуратура обязала мэрию заново отремонтировать Некрасовский мост. На нем в ходе прокурорской проверки были выявлены серьезные дефекты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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