Shot: обрушилась кровля горящего здания на промзоне «Уралмашзавода». Видео

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В горящем здании, по данным Shot, находилось 500 литров лака
В горящем здании, по данным Shot, находилось 500 литров лака Фото:

Обрушилась кровля горящего здания на промышленной площадке «Уралмашзавода» в Екатеринбурге. В здании находилось около 500 литров лака, а общая площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Предварительно — цех №57, в котором находилось около 500 литров лака. Площадь пожара — 800 „квадратов“, произошло обрушение кровли», — пишет telegram-канал Shot.

Возгорание произошло в помещении на территории промышленной площадки УЗТМ. Представитель завода отметил, что здание им не принадлежит. Огнеборцы уже принялись тушить пожар, к месту ЧП прибыли 13 машин.

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Обрушилась кровля горящего здания на промышленной площадке «Уралмашзавода» в Екатеринбурге. В здании находилось около 500 литров лака, а общая площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Информация об этом появилась в соцсетях. «Предварительно — цех №57, в котором находилось около 500 литров лака. Площадь пожара — 800 „квадратов“, произошло обрушение кровли», — пишет telegram-канал Shot. Возгорание произошло в помещении на территории промышленной площадки УЗТМ. Представитель завода отметил, что здание им не принадлежит. Огнеборцы уже принялись тушить пожар, к месту ЧП прибыли 13 машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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