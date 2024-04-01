В горящем здании, по данным Shot, находилось 500 литров лака Фото: Илья Московец, URA.RU

Обрушилась кровля горящего здания на промышленной площадке «Уралмашзавода» в Екатеринбурге. В здании находилось около 500 литров лака, а общая площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Предварительно — цех №57, в котором находилось около 500 литров лака. Площадь пожара — 800 „квадратов“, произошло обрушение кровли», — пишет telegram-канал Shot.

Возгорание произошло в помещении на территории промышленной площадки УЗТМ. Представитель завода отметил, что здание им не принадлежит. Огнеборцы уже принялись тушить пожар, к месту ЧП прибыли 13 машин.