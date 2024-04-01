Появились кадры первых минут пожара в промзоне «Уралмашзавода»

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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, мчс, возгорание, кислородный баллон, пожарный
К месту пожара съехались 17 машин МЧС Фото:

Появились кадры первых минут пожара с промышленной площадки «Уралмашзавода» в Екатеринбурге. В настоящее время площадь пожара увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Над его тушением работают 52 специалиста и 17 единиц спецтехники.

«У нас пожар. Надо спасаться», — передает telegram-канал «Жесть Екатеринбург» слова работника предприятия.

Возгорание произошло в помещении на территории промышленной площадки УЗТМ. Полная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Появились кадры первых минут пожара с промышленной площадки «Уралмашзавода» в Екатеринбурге. В настоящее время площадь пожара увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Над его тушением работают 52 специалиста и 17 единиц спецтехники. «У нас пожар. Надо спасаться», — передает telegram-канал «Жесть Екатеринбург» слова работника предприятия. Возгорание произошло в помещении на территории промышленной площадки УЗТМ. Полная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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