Появились кадры первых минут пожара в промзоне «Уралмашзавода»

К месту пожара съехались 17 машин МЧС Фото: Илья Московец © URA.RU

Появились кадры первых минут пожара с промышленной площадки «Уралмашзавода» в Екатеринбурге. В настоящее время площадь пожара увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Над его тушением работают 52 специалиста и 17 единиц спецтехники.

«У нас пожар. Надо спасаться», — передает telegram-канал «Жесть Екатеринбург» слова работника предприятия.

Возгорание произошло в помещении на территории промышленной площадки УЗТМ. Полная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.