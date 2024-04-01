Путин поручил сократить домашние задания и убрать лишние контрольные в школах

По поручению президента России Владимира Путина в школах страны планируется сокращение объема домашних заданий и уменьшение числа контрольных работ. Цель поручения — оптимизировать учебную нагрузку учащихся.
«Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам, в том числе за счет сокращения реальных временных затрат на выполнение домашних учебных заданий», — говорится в поручении президента. Отмечается, что также необходимо уменьшение объема мероприятий по оценке знаний учащихся и качества образования.
Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, в свою очередь, предлагал разработать закон о полной отмене домашних заданий для школьников. По его мнению, это позволит освободить детей и учителей от лишней нагрузки и будет полезно для всех.
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По поручению президента России Владимира Путина в школах страны планируется сокращение объема домашних заданий и уменьшение числа контрольных работ. Цель поручения — оптимизировать учебную нагрузку учащихся. «Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам, в том числе за счет сокращения реальных временных затрат на выполнение домашних учебных заданий», — говорится в поручении президента. Отмечается, что также необходимо уменьшение объема мероприятий по оценке знаний учащихся и качества образования. Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, в свою очередь, предлагал разработать закон о полной отмене домашних заданий для школьников. По его мнению, это позволит освободить детей и учителей от лишней нагрузки и будет полезно для всех.