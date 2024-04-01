Общество Образование Путин поручил сократить домашние задания и убрать лишние контрольные в школах 01 апреля 2024 в 15:28 Размер текста - 17 + Владимир Путин поручил уменьшить количество контрольных в российских школах Фото: Владимир Андреев © URA.RU По поручению президента России Владимира Путина в школах страны планируется сокращение объема домашних заданий и уменьшение числа контрольных работ. Цель поручения — оптимизировать учебную нагрузку учащихся. «Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам, в том числе за счет сокращения реальных временных затрат на выполнение домашних учебных заданий», — говорится в поручении президента. Отмечается, что также необходимо уменьшение объема мероприятий по оценке знаний учащихся и качества образования. Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, в свою очередь, предлагал разработать закон о полной отмене домашних заданий для школьников. По его мнению, это позволит освободить детей и учителей от лишней нагрузки и будет полезно для всех. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! По поручению президента России Владимира Путина в школах страны планируется сокращение объема домашних заданий и уменьшение числа контрольных работ. Цель поручения — оптимизировать учебную нагрузку учащихся. «Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам, в том числе за счет сокращения реальных временных затрат на выполнение домашних учебных заданий», — говорится в поручении президента. Отмечается, что также необходимо уменьшение объема мероприятий по оценке знаний учащихся и качества образования. Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, в свою очередь, предлагал разработать закон о полной отмене домашних заданий для школьников. По его мнению, это позволит освободить детей и учителей от лишней нагрузки и будет полезно для всех. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям