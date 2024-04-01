В Пермском крае мэру грозит отставка из-за скандала с землями Минобороны РФ

В Пермском крае главе ЗАТО Звездный Александру Швецову грозит отставка. По данным источника URA.RU, близкого к краевому правительству, в администрации губернатора зреет недовольство чиновником. Поводом для отставки якобы могут послужить «манипуляции с землями Минобороны», которые находятся в черте муниципалитета.
«Главе Звездного Швецову прочат отставку за манипуляции с землями Министерства обороны РФ. Они там кругом и это, на самом деле, большая проблема: бизнес попадает на ограничения, связанные с использованием земли, а администрация ЗАТО Звездный — в судебные тяжбы», — отмечает источник.
По данным URA.RU, речь может идти о недавнем судебном споре мэрии с одним из застройщиков. Компания возводила в ЗАТО Звездный жилой дом на 29 квартир. Участок, на котором велось строительство, находится на землях Минобороны. В пределах указанной зоны запрещено возводить объекты капитального строительства, поэтому Росреестр отказал в постановке объекта на кадастровый учет.
Застройщик обратился в суд с требованием возместить ущерб, понесенный в результате строительства. Мэрия в свою очередь настаивала, что не располагала информацией о том, что участок находился в границах запретной зоны. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу администрации губернатора Пермского края. Александр Швецов оказался не доступен для общения. В приемной чиновника корреспонденту агентства пояснили, что он «готовится к совещанию по ВКС».
Запретный статус с земель Звездного постепенно снимают несколько лет. Так, в январе 2021 года из спецзоны были исключены 244 участка. В 2023 году еще 254 га земли были освобождены от запрета на использование. Краевые власти заявляли, что участки будут использованы «для развития малого и среднего бизнеса, строительства социально значимых и иных объектов».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
В Пермском крае главе ЗАТО Звездный Александру Швецову грозит отставка. По данным источника URA.RU, близкого к краевому правительству, в администрации губернатора зреет недовольство чиновником. Поводом для отставки якобы могут послужить «манипуляции с землями Минобороны», которые находятся в черте муниципалитета. «Главе Звездного Швецову прочат отставку за манипуляции с землями Министерства обороны РФ. Они там кругом и это, на самом деле, большая проблема: бизнес попадает на ограничения, связанные с использованием земли, а администрация ЗАТО Звездный — в судебные тяжбы», — отмечает источник. По данным URA.RU, речь может идти о недавнем судебном споре мэрии с одним из застройщиков. Компания возводила в ЗАТО Звездный жилой дом на 29 квартир. Участок, на котором велось строительство, находится на землях Минобороны. В пределах указанной зоны запрещено возводить объекты капитального строительства, поэтому Росреестр отказал в постановке объекта на кадастровый учет. Застройщик обратился в суд с требованием возместить ущерб, понесенный в результате строительства. Мэрия в свою очередь настаивала, что не располагала информацией о том, что участок находился в границах запретной зоны. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу администрации губернатора Пермского края. Александр Швецов оказался не доступен для общения. В приемной чиновника корреспонденту агентства пояснили, что он «готовится к совещанию по ВКС». Запретный статус с земель Звездного постепенно снимают несколько лет. Так, в январе 2021 года из спецзоны были исключены 244 участка. В 2023 году еще 254 га земли были освобождены от запрета на использование. Краевые власти заявляли, что участки будут использованы «для развития малого и среднего бизнеса, строительства социально значимых и иных объектов».