09 октября 2023

Губернатор Махонин добился в Минобороны освобождения сотен гектар земли для пермского бизнеса

Минобороны исключило земли ЗАТО Звездный из запретной зоны
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение служебных автомобилей сотрудникам полиции. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин добился для пермского бизнеса освобождения земель Минобороны Фото:

В Пермском крае земли ЗАТО Звездный исключили из запретной зоны Министерства обороны РФ. Это позволит развивать здесь бизнес, строить социальные объекты. В правительстве Прикамья рассказали, что стало возможным благодаря переговорам пермских властей с федеральным ведомством, которые были организованы по поручению губернатора Дмитрия Махонина.

«Приказом Минобороны России п. ЗАТО Звездный исключен из запретной зоны Пермского лесничества Министерства. В связи с этим снимаются ограничения на использование земель и земельных участков на территории населенного пункта. Этого удалось добиться благодаря активной работе правительства Пермского края с ведомством, организованной по поручению губернатора Дмитрия Махонина», — сообщается на сайте регионального кабмина.

Общая площадь освобожденных от запрета земель составляет около 254 га. Власти планируют использовать их для развития малого и среднего бизнеса, строительства социально значимых и иных объектов. Соответствующие изменения в ЕГРН внесут в ближайшие месяцы.

Глава Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края Анна Быкова говорит, что Звездный имеет много преимуществ для предпринимателей. Поселок находится рядом с Пермью, но здесь более низкие затраты на создание и организацию бизнеса. Кроме того, здесь есть свободные рыночные ниши, большое количество доступных земельных участков и объектов недвижимости, как для аренды, так и для покупки. Заинтересованные предприниматели могут обратиться за консультацией в Агентство МСП, а также в Центр «Мой Бизнес».

С земель Звездного запретный статус постепенно снимают несколько лет. Так в январе 2021 года из спецзоны исключили 244 участка. С просьбой об этом к министру обороны Сергею Шойгу тогда обращался Игорь Сапко, занимавший в то время кресло депутата Госдумы.

В ЗАТО Звездный в советские годы располагалась 52-я ракетная дивизия, которую расформировали в 2002 году. До 2007 года там существовала база хранения и перегрузки элементов боевых железнодорожных ракетных комплексов.

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В Пермском крае земли ЗАТО Звездный исключили из запретной зоны Министерства обороны РФ. Это позволит развивать здесь бизнес, строить социальные объекты. В правительстве Прикамья рассказали, что стало возможным благодаря переговорам пермских властей с федеральным ведомством, которые были организованы по поручению губернатора Дмитрия Махонина. «Приказом Минобороны России п. ЗАТО Звездный исключен из запретной зоны Пермского лесничества Министерства. В связи с этим снимаются ограничения на использование земель и земельных участков на территории населенного пункта. Этого удалось добиться благодаря активной работе правительства Пермского края с ведомством, организованной по поручению губернатора Дмитрия Махонина», — сообщается на сайте регионального кабмина. Общая площадь освобожденных от запрета земель составляет около 254 га. Власти планируют использовать их для развития малого и среднего бизнеса, строительства социально значимых и иных объектов. Соответствующие изменения в ЕГРН внесут в ближайшие месяцы. Глава Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края Анна Быкова говорит, что Звездный имеет много преимуществ для предпринимателей. Поселок находится рядом с Пермью, но здесь более низкие затраты на создание и организацию бизнеса. Кроме того, здесь есть свободные рыночные ниши, большое количество доступных земельных участков и объектов недвижимости, как для аренды, так и для покупки. Заинтересованные предприниматели могут обратиться за консультацией в Агентство МСП, а также в Центр «Мой Бизнес». С земель Звездного запретный статус постепенно снимают несколько лет. Так в январе 2021 года из спецзоны исключили 244 участка. С просьбой об этом к министру обороны Сергею Шойгу тогда обращался Игорь Сапко, занимавший в то время кресло депутата Госдумы. В ЗАТО Звездный в советские годы располагалась 52-я ракетная дивизия, которую расформировали в 2002 году. До 2007 года там существовала база хранения и перегрузки элементов боевых железнодорожных ракетных комплексов.
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