Политики строят новые версии отсрочки выборов мэра Кургана. Инсайд

01 апреля 2024 в 19:32 Размер текста - 17 +

Чтобы стать мэром Кургана, необходимо иметь четырехлетний стаж муниципальной службы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Процесс выборов мэра Кургана затягивается из-за недостатка необходимого опыта у основного кандидата на эту должность, врио главы города Анастасии Аргышевой, и проблемами с предоставлением документов у кандидатов. Пока официально власти не озвучивают причины затягивания выборов, политбомонд и источники URA.RU обсуждают вероятные причины отсрочки выборов. По закону о муниципальной службе, кандидат, чтобы стать мэром должен иметь стаж не менее четырех лет. «У Аргышевой опыт муниципальной службы около трех лет. А в законе (№251 от 30 мая 2007 года) говорится о требовании у кандидата четырех лет. Может поэтому и тормозят с выборами», — обсуждают источники. Другие инсайдеры настаивают, что выборы затягиваются из-за того, что кандидаты не принесли нужные документы. Также отмечается, что нынешний состав думы, чьи полномочия истекают менее чем через полгода, не сможет провести легитимные выборы мэра. Новый градоначальник Кургана, по данным инсайдеров, может быть избран не ранее сентября 2024 года. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службы администрации Кургана и городскую думу для уточнения информации. На момент публикации новости, ответы на них ожидаются. Ранее URA.RU писало, что депутаты курганской гордумы 6 марта не смогли выбрать мэра. Официальная причина не состоявшихся выборов в том, что не все кандидаты на должность главы города выполнили требование законодательства в части предоставления документов необходимых для назначения главы. Также сообщалось, что в марте у действующего созыва курганской гордумы до истечения срока полномочий останется полгода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Процесс выборов мэра Кургана затягивается из-за недостатка необходимого опыта у основного кандидата на эту должность, врио главы города Анастасии Аргышевой, и проблемами с предоставлением документов у кандидатов. Пока официально власти не озвучивают причины затягивания выборов, политбомонд и источники URA.RU обсуждают вероятные причины отсрочки выборов. По закону о муниципальной службе, кандидат, чтобы стать мэром должен иметь стаж не менее четырех лет. «У Аргышевой опыт муниципальной службы около трех лет. А в законе (№251 от 30 мая 2007 года) говорится о требовании у кандидата четырех лет. Может поэтому и тормозят с выборами», — обсуждают источники. Другие инсайдеры настаивают, что выборы затягиваются из-за того, что кандидаты не принесли нужные документы. Также отмечается, что нынешний состав думы, чьи полномочия истекают менее чем через полгода, не сможет провести легитимные выборы мэра. Новый градоначальник Кургана, по данным инсайдеров, может быть избран не ранее сентября 2024 года. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службы администрации Кургана и городскую думу для уточнения информации. На момент публикации новости, ответы на них ожидаются. Ранее URA.RU писало, что депутаты курганской гордумы 6 марта не смогли выбрать мэра. Официальная причина не состоявшихся выборов в том, что не все кандидаты на должность главы города выполнили требование законодательства в части предоставления документов необходимых для назначения главы. Также сообщалось, что в марте у действующего созыва курганской гордумы до истечения срока полномочий останется полгода.