США сейчас нацелены на распространение ложной информации о произошедшем в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом предупредили представители Службы внешней разведки России.
«Госдепартаменту, спецслужбам США, аффилированным с ними НПО и СМИ поставлена задача снять любые подозрения по поводу причастности к преступлению [президента Украины Владимира] Зеленского и его окружения», — передает РИА Новости слова представителей СВР. Отмечается, что в противном случае будет подсвечена террористическая природа украинского режима и планы США по наращиванию поддержки Украины.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия из здравой логики не может исключать причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». По его словам, расследование теракта ведется активно и дает быстрые результаты.
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