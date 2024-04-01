В СВР разоблачили план США по распространению ложной информации о «Крокусе»

01 апреля 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

Администрация Байдена активизирует работу по формированию искаженной картины по теракту в «Крокусе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» США сейчас нацелены на распространение ложной информации о произошедшем в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом предупредили представители Службы внешней разведки России. «Госдепартаменту, спецслужбам США, аффилированным с ними НПО и СМИ поставлена задача снять любые подозрения по поводу причастности к преступлению [президента Украины Владимира] Зеленского и его окружения», — передает РИА Новости слова представителей СВР. Отмечается, что в противном случае будет подсвечена террористическая природа украинского режима и планы США по наращиванию поддержки Украины. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия из здравой логики не может исключать причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». По его словам, расследование теракта ведется активно и дает быстрые результаты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США сейчас нацелены на распространение ложной информации о произошедшем в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом предупредили представители Службы внешней разведки России. «Госдепартаменту, спецслужбам США, аффилированным с ними НПО и СМИ поставлена задача снять любые подозрения по поводу причастности к преступлению [президента Украины Владимира] Зеленского и его окружения», — передает РИА Новости слова представителей СВР. Отмечается, что в противном случае будет подсвечена террористическая природа украинского режима и планы США по наращиванию поддержки Украины. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия из здравой логики не может исключать причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». По его словам, расследование теракта ведется активно и дает быстрые результаты.