В СВР разоблачили план США по распространению ложной информации о «Крокусе»

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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, крокус сити холл
Администрация Байдена активизирует работу по формированию искаженной картины по теракту в «Крокусе» Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

США сейчас нацелены на распространение ложной информации о произошедшем в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом предупредили представители Службы внешней разведки России.

«Госдепартаменту, спецслужбам США, аффилированным с ними НПО и СМИ поставлена задача снять любые подозрения по поводу причастности к преступлению [президента Украины Владимира] Зеленского и его окружения», — передает РИА Новости слова представителей СВР. Отмечается, что в противном случае будет подсвечена террористическая природа украинского режима и планы США по наращиванию поддержки Украины.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия из здравой логики не может исключать причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». По его словам, расследование теракта ведется активно и дает быстрые результаты.

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США сейчас нацелены на распространение ложной информации о произошедшем в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом предупредили представители Службы внешней разведки России. «Госдепартаменту, спецслужбам США, аффилированным с ними НПО и СМИ поставлена задача снять любые подозрения по поводу причастности к преступлению [президента Украины Владимира] Зеленского и его окружения», — передает РИА Новости слова представителей СВР. Отмечается, что в противном случае будет подсвечена террористическая природа украинского режима и планы США по наращиванию поддержки Украины. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия из здравой логики не может исключать причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». По его словам, расследование теракта ведется активно и дает быстрые результаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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