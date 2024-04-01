МЧС раскрыло сложности тушения пожара в цеху промзоны «Уралмашзавода». Видео

МЧС: газовые баллоны стали сложностью в тушении пожара промзоны «Уралмашзавода»
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Пожар на территории бывшего Уралмашзавода. Екатеринбург, уралмаш, дым
На месте ЧП продолжают работать спасатели Фото:
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В Екатеринбурге огонь охватил промзону «Уралмашзавода»

Сложностью в тушении пожара в цеху промзоны «Уралмашзавода» в Екатеринбурге стали находящиеся внутри баллоны с газом. Об этом рассказал замначальника ГУ МЧС по Свердловской области Валерий Казаков.

«Сложности в тушении пожара заключались в наличии легковоспламеняющихся и горючих жидкостей внутри цеха. Также наличие транспортных газовых баллонов», — передает пресс-служба ведомства слова Казакова. Из здания эвакуировали 24 баллона: 20 с кислородом и четыре с пропаном.

Пожар начался около 14:00. Площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров. К ликвидации последствий происшествия привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Сложностью в тушении пожара в цеху промзоны «Уралмашзавода» в Екатеринбурге стали находящиеся внутри баллоны с газом. Об этом рассказал замначальника ГУ МЧС по Свердловской области Валерий Казаков. «Сложности в тушении пожара заключались в наличии легковоспламеняющихся и горючих жидкостей внутри цеха. Также наличие транспортных газовых баллонов», — передает пресс-служба ведомства слова Казакова. Из здания эвакуировали 24 баллона: 20 с кислородом и четыре с пропаном. Пожар начался около 14:00. Площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров. К ликвидации последствий происшествия привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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