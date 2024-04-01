МЧС раскрыло сложности тушения пожара в цеху промзоны «Уралмашзавода». Видео

МЧС: газовые баллоны стали сложностью в тушении пожара промзоны «Уралмашзавода»

01 апреля 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

На месте ЧП продолжают работать спасатели Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге огонь охватил промзону «Уралмашзавода» Сложностью в тушении пожара в цеху промзоны «Уралмашзавода» в Екатеринбурге стали находящиеся внутри баллоны с газом. Об этом рассказал замначальника ГУ МЧС по Свердловской области Валерий Казаков. «Сложности в тушении пожара заключались в наличии легковоспламеняющихся и горючих жидкостей внутри цеха. Также наличие транспортных газовых баллонов», — передает пресс-служба ведомства слова Казакова. Из здания эвакуировали 24 баллона: 20 с кислородом и четыре с пропаном. Пожар начался около 14:00. Площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров. К ликвидации последствий происшествия привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сложностью в тушении пожара в цеху промзоны «Уралмашзавода» в Екатеринбурге стали находящиеся внутри баллоны с газом. Об этом рассказал замначальника ГУ МЧС по Свердловской области Валерий Казаков. «Сложности в тушении пожара заключались в наличии легковоспламеняющихся и горючих жидкостей внутри цеха. Также наличие транспортных газовых баллонов», — передает пресс-служба ведомства слова Казакова. Из здания эвакуировали 24 баллона: 20 с кислородом и четыре с пропаном. Пожар начался около 14:00. Площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров. К ликвидации последствий происшествия привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.