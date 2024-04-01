Сложностью в тушении пожара в цеху промзоны «Уралмашзавода» в Екатеринбурге стали находящиеся внутри баллоны с газом. Об этом рассказал замначальника ГУ МЧС по Свердловской области Валерий Казаков.
«Сложности в тушении пожара заключались в наличии легковоспламеняющихся и горючих жидкостей внутри цеха. Также наличие транспортных газовых баллонов», — передает пресс-служба ведомства слова Казакова. Из здания эвакуировали 24 баллона: 20 с кислородом и четыре с пропаном.
Пожар начался около 14:00. Площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров. К ликвидации последствий происшествия привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
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