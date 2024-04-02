В России садоводам упростили подключение к энергосетям

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Для этих целей жители СНТ смогут пользоваться воспользоваться «единым окном» Фото:

Для садоводов в 2024 году упростили порядок подключение к энергосетям, соответствующее постановление правительства накануне подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. О том, что изменится для «дачников», URA.RU рассказала адвокат Ольга Сулим.

«В России значительно упрощается процедура подачи заявок на заключение договоров энергоснабжения. Теперь гражданин, проживающий или ведущий подсобное хозяйство в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), может лишь подать заявку в режиме „одного окна“ в энергоснабжающую организацию по месту жительства и получить соответствующую услугу», — рассказал Ольга Сулим.

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Это постановление стало долгожданным, отметила юрист, в первую очередь для россиян, живущих в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), фактически превратившихся в аналог частного сектора. Адвокат уверена, что данное решение позволит решить вопрос с энергоснабжением для многих тысяч россиян, проживающих в СНТ постоянно. «Во-первых, они получат возможность максимально быстро и просто заключить договоры об энергоснабжении. Во-вторых, теперь они выходят на энергоснабжающие организации напрямую, минуя звено в виде администраций СНТ, с которыми на практике возникает больше всего „трений“», — рассказала собеседник агентства.

С другой стороны, отметила юрист, работать с гражданами будет проще и энергоснабжающим организациям. «Энерго-поставщики смогут напрямую контактировать с потребителями, при необходимости изменяя тарифы или применяя определенные санкции. Это постановление значительно упростит жизнь тем россиянам, кто проживает в СНТ, а таких — немало», — заключила Ольга Сулим.

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Для садоводов в 2024 году упростили порядок подключение к энергосетям, соответствующее постановление правительства накануне подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. О том, что изменится для «дачников», URA.RU рассказала адвокат Ольга Сулим. «В России значительно упрощается процедура подачи заявок на заключение договоров энергоснабжения. Теперь гражданин, проживающий или ведущий подсобное хозяйство в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), может лишь подать заявку в режиме „одного окна“ в энергоснабжающую организацию по месту жительства и получить соответствующую услугу», — рассказал Ольга Сулим. Это постановление стало долгожданным, отметила юрист, в первую очередь для россиян, живущих в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), фактически превратившихся в аналог частного сектора. Адвокат уверена, что данное решение позволит решить вопрос с энергоснабжением для многих тысяч россиян, проживающих в СНТ постоянно. «Во-первых, они получат возможность максимально быстро и просто заключить договоры об энергоснабжении. Во-вторых, теперь они выходят на энергоснабжающие организации напрямую, минуя звено в виде администраций СНТ, с которыми на практике возникает больше всего „трений“», — рассказала собеседник агентства. С другой стороны, отметила юрист, работать с гражданами будет проще и энергоснабжающим организациям. «Энерго-поставщики смогут напрямую контактировать с потребителями, при необходимости изменяя тарифы или применяя определенные санкции. Это постановление значительно упростит жизнь тем россиянам, кто проживает в СНТ, а таких — немало», — заключила Ольга Сулим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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