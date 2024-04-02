В России садоводам упростили подключение к энергосетям

02 апреля 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Для этих целей жители СНТ смогут пользоваться воспользоваться «единым окном» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для садоводов в 2024 году упростили порядок подключение к энергосетям, соответствующее постановление правительства накануне подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. О том, что изменится для «дачников», URA.RU рассказала адвокат Ольга Сулим. «В России значительно упрощается процедура подачи заявок на заключение договоров энергоснабжения. Теперь гражданин, проживающий или ведущий подсобное хозяйство в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), может лишь подать заявку в режиме „одного окна“ в энергоснабжающую организацию по месту жительства и получить соответствующую услугу», — рассказал Ольга Сулим. Новость по теме Екатеринбургские садоводы попросили о помощи Путина из-за поборов Это постановление стало долгожданным, отметила юрист, в первую очередь для россиян, живущих в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), фактически превратившихся в аналог частного сектора. Адвокат уверена, что данное решение позволит решить вопрос с энергоснабжением для многих тысяч россиян, проживающих в СНТ постоянно. «Во-первых, они получат возможность максимально быстро и просто заключить договоры об энергоснабжении. Во-вторых, теперь они выходят на энергоснабжающие организации напрямую, минуя звено в виде администраций СНТ, с которыми на практике возникает больше всего „трений“», — рассказала собеседник агентства. С другой стороны, отметила юрист, работать с гражданами будет проще и энергоснабжающим организациям. «Энерго-поставщики смогут напрямую контактировать с потребителями, при необходимости изменяя тарифы или применяя определенные санкции. Это постановление значительно упростит жизнь тем россиянам, кто проживает в СНТ, а таких — немало», — заключила Ольга Сулим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для садоводов в 2024 году упростили порядок подключение к энергосетям, соответствующее постановление правительства накануне подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. О том, что изменится для «дачников», URA.RU рассказала адвокат Ольга Сулим. «В России значительно упрощается процедура подачи заявок на заключение договоров энергоснабжения. Теперь гражданин, проживающий или ведущий подсобное хозяйство в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), может лишь подать заявку в режиме „одного окна“ в энергоснабжающую организацию по месту жительства и получить соответствующую услугу», — рассказал Ольга Сулим. Это постановление стало долгожданным, отметила юрист, в первую очередь для россиян, живущих в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), фактически превратившихся в аналог частного сектора. Адвокат уверена, что данное решение позволит решить вопрос с энергоснабжением для многих тысяч россиян, проживающих в СНТ постоянно. «Во-первых, они получат возможность максимально быстро и просто заключить договоры об энергоснабжении. Во-вторых, теперь они выходят на энергоснабжающие организации напрямую, минуя звено в виде администраций СНТ, с которыми на практике возникает больше всего „трений“», — рассказала собеседник агентства. С другой стороны, отметила юрист, работать с гражданами будет проще и энергоснабжающим организациям. «Энерго-поставщики смогут напрямую контактировать с потребителями, при необходимости изменяя тарифы или применяя определенные санкции. Это постановление значительно упростит жизнь тем россиянам, кто проживает в СНТ, а таких — немало», — заключила Ольга Сулим.