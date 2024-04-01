Названа причина ДТП автобуса с высокоскоростным поездом под Ярославлем

Причиной ДТП с поездом и автобусом в Ярославской области стала поломка последнего. Об этом рассказали в транспортной прокуратуре.
«По предварительным данным, из-за технической поломки автобус остановился на переезде и не смог продолжить движение. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», —
На место происшествия выехали заместитель Северо-Западного прокурора Никита Мошковский и Ярославский транспортный прокурор Павел Пучков. Ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.
О ДТП стало известно вечером 1 апреля. Под Ярославлем рейсовый автобус столкнулся с поездом «Архангельск — Москва» на ж/д переезде в поселке Берендеево. Известно о восьми погибших.
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