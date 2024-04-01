Названа причина ДТП автобуса с высокоскоростным поездом под Ярославлем

Под Ярославлем автобус столкнулся с поездом из-за остановки на переезде
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Вечерний город. Пермь, рельсы, железная дверь, поезд
ДТП произошло из-за поломки автобуса на жд путях Фото:

Причиной ДТП с поездом и автобусом в Ярославской области стала поломка последнего. Об этом рассказали в транспортной прокуратуре.

«По предварительным данным, из-за технической поломки автобус остановился на переезде и не смог продолжить движение. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», — говорится на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

На место происшествия выехали заместитель Северо-Западного прокурора Никита Мошковский и Ярославский транспортный прокурор Павел Пучков. Ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.

О ДТП стало известно вечером 1 апреля. Под Ярославлем рейсовый автобус столкнулся с поездом «Архангельск — Москва» на ж/д переезде в поселке Берендеево. Известно о восьми погибших.

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Причиной ДТП с поездом и автобусом в Ярославской области стала поломка последнего. Об этом рассказали в транспортной прокуратуре. «По предварительным данным, из-за технической поломки автобус остановился на переезде и не смог продолжить движение. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», — говорится на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры. На место происшествия выехали заместитель Северо-Западного прокурора Никита Мошковский и Ярославский транспортный прокурор Павел Пучков. Ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова. О ДТП стало известно вечером 1 апреля. Под Ярославлем рейсовый автобус столкнулся с поездом «Архангельск — Москва» на ж/д переезде в поселке Берендеево. Известно о восьми погибших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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