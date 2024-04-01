Следствие запросило арест десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

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Следствие запросило арест еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе» — Якубджони Юсуфзоды Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Следствие запрашивает арест еще одного фигуранта уголовного дела о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» — Якубджони Юсуфзоды. Об этом сообщил официальный telegram-канал Следственного комитета РФ.

«Якубджони Юсуфзоды через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги для обеспечения проживания террористов», — говорится в telegram-канале. Юсуфзоде предъявлено обвинение по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Таким образом, на данный момент следствием предъявлено обвинение 10 фигурантам.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По официальной информации, погибло не менее 144 человек. Ранее арестовали девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе». Им оказался Назримада Лутфуллои. Он работал в Москве на стройке, но за несколько дней до трагедии в «Крокусе» уволился.

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Следствие запрашивает арест еще одного фигуранта уголовного дела о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» — Якубджони Юсуфзоды. Об этом сообщил официальный telegram-канал Следственного комитета РФ. «Якубджони Юсуфзоды через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги для обеспечения проживания террористов», — говорится в telegram-канале. Юсуфзоде предъявлено обвинение по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Таким образом, на данный момент следствием предъявлено обвинение 10 фигурантам. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По официальной информации, погибло не менее 144 человек. Ранее арестовали девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе». Им оказался Назримада Лутфуллои. Он работал в Москве на стройке, но за несколько дней до трагедии в «Крокусе» уволился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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