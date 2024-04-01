Следствие запросило арест десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

01 апреля 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

Следствие запросило арест еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе» — Якубджони Юсуфзоды Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Следствие запрашивает арест еще одного фигуранта уголовного дела о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» — Якубджони Юсуфзоды. Об этом сообщил официальный telegram-канал Следственного комитета РФ. «Якубджони Юсуфзоды через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги для обеспечения проживания террористов», — говорится в telegram-канале. Юсуфзоде предъявлено обвинение по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Таким образом, на данный момент следствием предъявлено обвинение 10 фигурантам. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По официальной информации, погибло не менее 144 человек. Ранее арестовали девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе». Им оказался Назримада Лутфуллои. Он работал в Москве на стройке, но за несколько дней до трагедии в «Крокусе» уволился. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следствие запрашивает арест еще одного фигуранта уголовного дела о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» — Якубджони Юсуфзоды. Об этом сообщил официальный telegram-канал Следственного комитета РФ. «Якубджони Юсуфзоды через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги для обеспечения проживания террористов», — говорится в telegram-канале. Юсуфзоде предъявлено обвинение по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Таким образом, на данный момент следствием предъявлено обвинение 10 фигурантам. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По официальной информации, погибло не менее 144 человек. Ранее арестовали девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе». Им оказался Назримада Лутфуллои. Он работал в Москве на стройке, но за несколько дней до трагедии в «Крокусе» уволился.