Бразилия ждет приезда Путина на саммит G20

Folha de S.Paulo: Бразилия хочет сделать возможным приезд Путина на саммит G20

01 апреля 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

Бразилия хочет, чтобы Путин приехал на саммит G20 Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Правительство Бразилии планирует сделать возможным приезд президента РФ Владимира Путина на саммит G20, несмотря на ордер на «арест» от Международного уголовного суда. Об этом написала газета Folha de S.Paulo. «Правительство [президента Бразилии Луиса Инасиу] Лулы да Силвы представило мнение с юридическими аргументами в поддержку визита Путина в Бразилию, несмотря на то, что он является объектом международного ордера на арест», — говорится в материале издания. Отмечается, что соответствующий документ предоставили в ноябре 2023 года в Комиссию по международным правам ООН. Ранее МУС в Гааге выдал ордеры на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения суда для России не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения, поскольку страна не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что постановка вопроса о выдаче ордера на арест президента возмутительна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Бразилии планирует сделать возможным приезд президента РФ Владимира Путина на саммит G20, несмотря на ордер на «арест» от Международного уголовного суда. Об этом написала газета Folha de S.Paulo. «Правительство [президента Бразилии Луиса Инасиу] Лулы да Силвы представило мнение с юридическими аргументами в поддержку визита Путина в Бразилию, несмотря на то, что он является объектом международного ордера на арест», — говорится в материале издания. Отмечается, что соответствующий документ предоставили в ноябре 2023 года в Комиссию по международным правам ООН. Ранее МУС в Гааге выдал ордеры на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения суда для России не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения, поскольку страна не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что постановка вопроса о выдаче ордера на арест президента возмутительна.