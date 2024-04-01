Происшествия Из-за аварии на свердловской шахте возбуждено уголовное дело 01 апреля 2024 в 22:27 Размер текста - 17 + Под завалами до сих пор находится один рабочий (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Рабочие оказались под завалами из-за обрушения шахты «Северопесчанская» Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обвала (следователи используют именно такую формулировку) на шахте «Северопесчанская» под Краснотурьинском (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. «Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства инцидента, по данному факту следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)», — сказано в заявлении. В ближайшее время будут допрошены очевидцы и руководство АО «Богословское рудоуправление», а также изучены документы о проводившихся взрывных работах. «Выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших шахтеров. Выполняются иные необходимые процессуальные действия, по итогам которых произошедшему будет дана надлежащая правовая оценка», — добавили в СК. По последней информации, непосредственно в момент ЧП в шахте находились пятеро горняков. Под завалами оказались двое, один из них уже передан медикам, судьба другого неизвестна. Всю актуальную информацию о ЧП URA.RU собирает в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обвала (следователи используют именно такую формулировку) на шахте «Северопесчанская» под Краснотурьинском (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. «Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства инцидента, по данному факту следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)», — сказано в заявлении. В ближайшее время будут допрошены очевидцы и руководство АО «Богословское рудоуправление», а также изучены документы о проводившихся взрывных работах. «Выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших шахтеров. Выполняются иные необходимые процессуальные действия, по итогам которых произошедшему будет дана надлежащая правовая оценка», — добавили в СК. По последней информации, непосредственно в момент ЧП в шахте находились пятеро горняков. Под завалами оказались двое, один из них уже передан медикам, судьба другого неизвестна. Всю актуальную информацию о ЧП URA.RU собирает в онлайн-трансляции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям