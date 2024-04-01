Мэрия Кургана опровергла информацию об изменении маршрута до микрорайона Тополя

02 апреля 2024 в 00:25 Размер текста - 17 +

Курганцы жаловались, что автобусы перестали ездить до конечной остановки в микрорайоне Тополя Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Кургане автобусы, обслуживающие 16-й маршрут, продолжают следовать до конечной остановки по улице Сиреневой в микрорайоне Тополя. Схема движения не менялась. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в ответ на запрос URA.RU. «В администрацию Кургана заявлений от перевозчика об изменении схемы движения по маршруту №16 не поступало. Проверка проведена. Информация, размещенная в социальных сетях, не подтвердилась», — пояснили специалисты ведомства со ссылкой на данные МКУ «Транспортное управление» корреспонденту информационного агентства. В мэрии добавили, как только позволит погода, дорога будет подсыпана. В этом году планируют завершить ремонт моста в Тополях по улице Казейкина, также на 2024 год в микрорайоне запланирован ремонт подъездной дороги от границы работ 2022 года до моста, включая разворотную площадь конечной остановки. Согласно проекту, на территории обустроят тротуары от школы до конечной остановки. В соцсетях местные жители писали, что перевозчик, следовавший по маршруту от центрального железнодорожного вокзала до микрорайона Тополя, перестал доезжать до конечной остановки. Якобы это произошло из-за разбитой дороги. Горожане отмечали, что мужчины не стали дожидаться решения властей и самостоятельно приступили к ремонту, чтобы облегчить работу перевозчикам. Курганцы указывали — строящийся в микрорайоне и связывающий две его части мост до сих пор не открыт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане автобусы, обслуживающие 16-й маршрут, продолжают следовать до конечной остановки по улице Сиреневой в микрорайоне Тополя. Схема движения не менялась. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в ответ на запрос URA.RU. «В администрацию Кургана заявлений от перевозчика об изменении схемы движения по маршруту №16 не поступало. Проверка проведена. Информация, размещенная в социальных сетях, не подтвердилась», — пояснили специалисты ведомства со ссылкой на данные МКУ «Транспортное управление» корреспонденту информационного агентства. В мэрии добавили, как только позволит погода, дорога будет подсыпана. В этом году планируют завершить ремонт моста в Тополях по улице Казейкина, также на 2024 год в микрорайоне запланирован ремонт подъездной дороги от границы работ 2022 года до моста, включая разворотную площадь конечной остановки. Согласно проекту, на территории обустроят тротуары от школы до конечной остановки. В соцсетях местные жители писали, что перевозчик, следовавший по маршруту от центрального железнодорожного вокзала до микрорайона Тополя, перестал доезжать до конечной остановки. Якобы это произошло из-за разбитой дороги. Горожане отмечали, что мужчины не стали дожидаться решения властей и самостоятельно приступили к ремонту, чтобы облегчить работу перевозчикам. Курганцы указывали — строящийся в микрорайоне и связывающий две его части мост до сих пор не открыт.