01 апреля 2024

«Известия»: россиян начнут наказывать за недопуск в квартиру газовщиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка газового оборудования газовой службой. Челябинск, газовая служба, подъезд, газовщик
До 2 миллионов рублей введут штрафы за недопуск газовщиков (архивное фото) Фото:

За недопуск газовщиков хотят установить штрафы до двух миллионов рублей. Такой законопроект планируют принять в Госдуме.

«Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры и помещения могут быть введены уже в этом году», — пишут «Известия». Уже 2 апреля сразу в двух чтениях Госдума может принять этот законопроект.

За не допуск представителей компании по обслуживанию газового оборудования, а также за уклонение от заключения договора о техобслуживании и самовольную замену указанного оборудования будут предусмотрены штрафы от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для граждан, для должностных лиц — от 25 тыс. до 100 тыс. и для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Бывали случаи, когда целые дома оставались без газа из-за упрямых жильцов. Депутат Нилов выступал за повышение штрафов за недопуск газовщиков, сообщало RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За недопуск газовщиков хотят установить штрафы до двух миллионов рублей. Такой законопроект планируют принять в Госдуме. «Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры и помещения могут быть введены уже в этом году», — пишут «Известия». Уже 2 апреля сразу в двух чтениях Госдума может принять этот законопроект. За не допуск представителей компании по обслуживанию газового оборудования, а также за уклонение от заключения договора о техобслуживании и самовольную замену указанного оборудования будут предусмотрены штрафы от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для граждан, для должностных лиц — от 25 тыс. до 100 тыс. и для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Бывали случаи, когда целые дома оставались без газа из-за упрямых жильцов. Депутат Нилов выступал за повышение штрафов за недопуск газовщиков, сообщало RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...