«Известия»: россиян начнут наказывать за недопуск в квартиру газовщиков

02 апреля 2024 в 04:18 Размер текста - 17 +

До 2 миллионов рублей введут штрафы за недопуск газовщиков (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За недопуск газовщиков хотят установить штрафы до двух миллионов рублей. Такой законопроект планируют принять в Госдуме.



«Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры и помещения могут быть введены уже в этом году», — пишут «Известия». Уже 2 апреля сразу в двух чтениях Госдума может принять этот законопроект.



За не допуск представителей компании по обслуживанию газового оборудования, а также за уклонение от заключения договора о техобслуживании и самовольную замену указанного оборудования будут предусмотрены штрафы от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для граждан, для должностных лиц — от 25 тыс. до 100 тыс. и для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.



Бывали случаи, когда целые дома оставались без газа из-за упрямых жильцов. Депутат Нилов выступал за повышение штрафов за недопуск газовщиков, сообщало RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За недопуск газовщиков хотят установить штрафы до двух миллионов рублей. Такой законопроект планируют принять в Госдуме. «Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры и помещения могут быть введены уже в этом году», — пишут «Известия». Уже 2 апреля сразу в двух чтениях Госдума может принять этот законопроект. За не допуск представителей компании по обслуживанию газового оборудования, а также за уклонение от заключения договора о техобслуживании и самовольную замену указанного оборудования будут предусмотрены штрафы от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для граждан, для должностных лиц — от 25 тыс. до 100 тыс. и для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Бывали случаи, когда целые дома оставались без газа из-за упрямых жильцов. Депутат Нилов выступал за повышение штрафов за недопуск газовщиков, сообщало RT.