Блогер Соболев рассказал, как Минюст РФ вернул ему радость жизни

Блогер Соболев: после снятия статуса иноагента появились рекламные предложения

02 апреля 2024 в 07:38 Размер текста - 17 +

Николай Соболев сообщил, что каждый день получает рекламные предложения Фото: Владимир Андреев © URA.RU После того как блогера Николая Соболева исключили из реестра иностранных агентов, он испытал настоящее счастье. Об этом заявил сам блогер. По его словам, теперь он получает множество рекламных предложений. «Новые перспективы открываются. Срочно нужно что-то делать. Я не могу заснуть, так много вещей, о которых интересно думать, что меня не отпускает <…> Когда сняли иноагента, появились предложения, тут какие-то рекламодатели, проекты, тебя зовут», — заявил Соболев. Его слова передает Starhit. Соболев подчеркнул, что ежедневно он получает множество предложений по сотрудничеству. По его словам, он принципиально остается жить в РФ и с сочувствием наблюдает за тем, как другие иноагенты покидают страну. 16 марта Соболев был исключен из реестра иноагентов. Он попал в реестр из-за того, что высказывался против граждан РФ и спецоперации России, поддерживая Украину. В Минюсте признали, что Соболев не соответствует критериям иностранного агента, передает телеканал 360. Блогер расплакался после новости о снятии статуса иноагента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После того как блогера Николая Соболева исключили из реестра иностранных агентов, он испытал настоящее счастье. Об этом заявил сам блогер. По его словам, теперь он получает множество рекламных предложений. «Новые перспективы открываются. Срочно нужно что-то делать. Я не могу заснуть, так много вещей, о которых интересно думать, что меня не отпускает <…> Когда сняли иноагента, появились предложения, тут какие-то рекламодатели, проекты, тебя зовут», — заявил Соболев. Его слова передает Starhit. Соболев подчеркнул, что ежедневно он получает множество предложений по сотрудничеству. По его словам, он принципиально остается жить в РФ и с сочувствием наблюдает за тем, как другие иноагенты покидают страну. 16 марта Соболев был исключен из реестра иноагентов. Он попал в реестр из-за того, что высказывался против граждан РФ и спецоперации России, поддерживая Украину. В Минюсте признали, что Соболев не соответствует критериям иностранного агента, передает телеканал 360. Блогер расплакался после новости о снятии статуса иноагента.