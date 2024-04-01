Убийца екатеринбурженки Ксении Каторгиной пока не сможет выйти замуж

Приговоренная к 17 годам колонии женщина, не сможет выйти замуж (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Убийца екатеринбурженки Ксении Каторгиной, Екатерина Меньшикова, отбывающая срок в тагильской колонии, пока не сможет выйти замуж. Об этом сообщил ее жених Максим.



«У нее в паспорте не хватало страниц — с пропиской и еще каких-то. Когда начали готовить документы в ЗАГС для свадьбы, это вскрылось. Ее судили с этим паспортом, никто не заметил! Из-за этого наш брак откладывается на неопределенный срок», — рассказал Максим E1.ru.



Также он попросил прокуратуру провести проверку по поводу законности вынесенного приговора. Мужчина заявил, что личность его избранницы на момент следствия и суда не была установлена.



Ксения Каторгина пропала 10 октября 2019 года. Она поехала продавать машину незнакомой женщине из Екатеринбурга, после чего родственники потеряли связь с девушкой. Позже ее автомобиль нашли в Челябинске, а труп оказался сброшенным в колодец. В суде доказали, что убили Каторгину Михаил Федорович, Марат Ахметвалиев и Екатерина Меньшикова. Мужчин приговорили к 20 годам колонии, а Меньшикову — к 17 годам. Позднее она получила предложение руки и сердца от давнего друга.