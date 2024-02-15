Убийцу екатеринбурженки Ксении Каторгиной позвали замуж

15 февраля 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

Екатерина Меньшикова станет женой уже в апреле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Челябинка Екатерина Меньшикова, осужденная с двумя соучастниками за убийство екатеринбурженки Ксении Каторгиной, получила предложение руки и сердца. Играть свадьбу она будет вместе с давним другом, который готов ждать женщину из колонии. «Свадьба будет в апреле. Естественно, в колонии. Максиму 42 года. Это ее старый друг. Катю он знает с детства и понимает, что все было немного не так, как рассказали в суде. Он участник СВО, сейчас вернулся свои дела семейные утрясти и хочет еще один контракт заключить», — рассказала E1.RU мать осужденной. Также женщина уточнила, что Екатерина раскаивается, что когда-то связалась с Михаилом Федоровичем, который является соучастником преступления. Меньшикова призналась матери, что хочет завести семью. Ксения Каторгина пропала 10 октября 2019 года. Она поехала продавать машину незнакомой женщине из Екатеринбурга, после чего родственники потеряли связь с девушкой. Позже ее автомобиль нашли в Челябинске, а труп оказался сброшенным в колодец. В суде доказали, что убили Каторгину Михаил Федорович, Марат Ахметвалиев и Екатерина Меньшикова. Мужчин приговорили к 20 годам колонии, а Меньшикову — к 17 годам. Позднее суд смягчил приговор.

Челябинка Екатерина Меньшикова, осужденная с двумя соучастниками за убийство екатеринбурженки Ксении Каторгиной, получила предложение руки и сердца. Играть свадьбу она будет вместе с давним другом, который готов ждать женщину из колонии. «Свадьба будет в апреле. Естественно, в колонии. Максиму 42 года. Это ее старый друг. Катю он знает с детства и понимает, что все было немного не так, как рассказали в суде. Он участник СВО, сейчас вернулся свои дела семейные утрясти и хочет еще один контракт заключить», — рассказала E1.RU мать осужденной. Также женщина уточнила, что Екатерина раскаивается, что когда-то связалась с Михаилом Федоровичем, который является соучастником преступления. Меньшикова призналась матери, что хочет завести семью. Ксения Каторгина пропала 10 октября 2019 года. Она поехала продавать машину незнакомой женщине из Екатеринбурга, после чего родственники потеряли связь с девушкой. Позже ее автомобиль нашли в Челябинске, а труп оказался сброшенным в колодец. В суде доказали, что убили Каторгину Михаил Федорович, Марат Ахметвалиев и Екатерина Меньшикова. Мужчин приговорили к 20 годам колонии, а Меньшикову — к 17 годам. Позднее суд смягчил приговор.