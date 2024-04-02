Момент взрыва БПЛА в Татарстане попал на видео

Момент взрыва дрона опубликовали в teelgram-канале
В Татарстане впервые дроны совершили атаку по предприятиям. Момент взрыва одного из беспилотников опубликовал телеканал НТВ.
«Момент удара БПЛА по общежитию в ОЭЗ „Алабуга“ в Татарстане», — говорится в подписи к видео. Оно опубликовано в telegram-канале НТВ.
Ранее сообщалось, что впервые беспилотники совершили атаки в Татарстане. В пресс-службе главы республики Рустама Минниханова сообщили, что есть пострадавшие, однако серьезных разрушений не было зафиксировано.
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