Момент взрыва БПЛА в Татарстане попал на видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, бомбардировка, взрыв,  stock
Момент взрыва дрона опубликовали в teelgram-канале Фото:

В Татарстане впервые дроны совершили атаку по предприятиям. Момент взрыва одного из беспилотников опубликовал телеканал НТВ.

«Момент удара БПЛА по общежитию в ОЭЗ „Алабуга“ в Татарстане», — говорится в подписи к видео. Оно опубликовано в telegram-канале НТВ.

Ранее сообщалось, что впервые беспилотники совершили атаки в Татарстане. В пресс-службе главы республики Рустама Минниханова сообщили, что есть пострадавшие, однако серьезных разрушений не было зафиксировано.

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В Татарстане впервые дроны совершили атаку по предприятиям. Момент взрыва одного из беспилотников опубликовал телеканал НТВ. «Момент удара БПЛА по общежитию в ОЭЗ „Алабуга“ в Татарстане», — говорится в подписи к видео. Оно опубликовано в telegram-канале НТВ. Ранее сообщалось, что впервые беспилотники совершили атаки в Татарстане. В пресс-службе главы республики Рустама Минниханова сообщили, что есть пострадавшие, однако серьезных разрушений не было зафиксировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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