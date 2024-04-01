01 апреля 2024

В Тюмени резко потеплеет до +14

Прогноз погоды в Тюмени на 3 и 4 апреля в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Осенний город. Тюмень, погода, листья, желтые листья, природа, осень, осенние листья
В Тюмень придет сильное потепление Фото:

В Тюменской области резко потеплеет 3 и 4 апреля. За сутки температура поднимется примерно на 11 градусов до +14. Температура поднимается до +18 градусов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс погода».

«Среда, 3 апреля: дневная температура +14 градусов. Четверг, 4 апреля: дневная температура до +18 градусов», — сказано на сайте «Яндекс погоды».

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени не планируют отключать отопление в ближайшее время, несмотря на потепление до +17 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

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В Тюменской области резко потеплеет 3 и 4 апреля. За сутки температура поднимется примерно на 11 градусов до +14. Температура поднимается до +18 градусов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс погода». «Среда, 3 апреля: дневная температура +14 градусов. Четверг, 4 апреля: дневная температура до +18 градусов», — сказано на сайте «Яндекс погоды». Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени не планируют отключать отопление в ближайшее время, несмотря на потепление до +17 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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