В Тюмени резко потеплеет до +14

В Тюмень придет сильное потепление
В Тюменской области резко потеплеет 3 и 4 апреля. За сутки температура поднимется примерно на 11 градусов до +14. Температура поднимается до +18 градусов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс погода».
«Среда, 3 апреля: дневная температура +14 градусов. Четверг, 4 апреля: дневная температура до +18 градусов», — сказано на сайте «Яндекс погоды».
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени не планируют отключать отопление в ближайшее время, несмотря на потепление до +17 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
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