Власти пояснили, будут ли в Тюмени отключать отопление во время потепления до +17 градусов

В Тюмени не планируют отключать отопление в ближайшее время, несмотря на потепление до +17 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В мэрии отметили, что нельзя на несколько дней отключить подачу тепла в жилых домах.
«По краткосрочному прогнозу погоды, в ближайшие пару дней в Тюмени значительно потеплеет. При этом отопительный период завершен быть не может, поскольку синоптики в апреле еще обещают прохладную весеннюю погоду. Ночью может сохраняться минусовая и близкая к 0 градусов Цельсия температура», — рассказали в администрации.
Они добавили, что остановить подачу тепла на несколько дней во всех домах невозможно, так как температурные колебания в тепловых сетях могу привести к авариям. Власти предложили самостоятельно регулировать температура в домах и обращаться в УК.
Как ранее писало URA.RU, отключать отопление смогут тогда, когда среднесуточная температура воздуха продержится пять дней выше +8 градусов. По данным синоптиков, отопительный сезон может закончиться в городе в середине апреля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
В Тюмени не планируют отключать отопление в ближайшее время, несмотря на потепление до +17 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В мэрии отметили, что нельзя на несколько дней отключить подачу тепла в жилых домах. «По краткосрочному прогнозу погоды, в ближайшие пару дней в Тюмени значительно потеплеет. При этом отопительный период завершен быть не может, поскольку синоптики в апреле еще обещают прохладную весеннюю погоду. Ночью может сохраняться минусовая и близкая к 0 градусов Цельсия температура», — рассказали в администрации. Они добавили, что остановить подачу тепла на несколько дней во всех домах невозможно, так как температурные колебания в тепловых сетях могу привести к авариям. Власти предложили самостоятельно регулировать температура в домах и обращаться в УК. Как ранее писало URA.RU, отключать отопление смогут тогда, когда среднесуточная температура воздуха продержится пять дней выше +8 градусов. По данным синоптиков, отопительный сезон может закончиться в городе в середине апреля.