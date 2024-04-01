01 апреля 2024

Власти пояснили, будут ли в Тюмени отключать отопление во время потепления до +17 градусов

В Тюмени не будут отключать отопление на время потепления до +17
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Отопление". Москва, батарея, кот, тепло, радиатор, отопление, котик
В мэрии отметили, что нельзя на несколько дней отключить подачу тепла в жилых домах Фото:

В Тюмени не планируют отключать отопление в ближайшее время, несмотря на потепление до +17 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В мэрии отметили, что нельзя на несколько дней отключить подачу тепла в жилых домах.

«По краткосрочному прогнозу погоды, в ближайшие пару дней в Тюмени значительно потеплеет. При этом отопительный период завершен быть не может, поскольку синоптики в апреле еще обещают прохладную весеннюю погоду. Ночью может сохраняться минусовая и близкая к 0 градусов Цельсия температура», — рассказали в администрации.

Они добавили, что остановить подачу тепла на несколько дней во всех домах невозможно, так как температурные колебания в тепловых сетях могу привести к авариям. Власти предложили самостоятельно регулировать температура в домах и обращаться в УК.

Как ранее писало URA.RU, отключать отопление смогут тогда, когда среднесуточная температура воздуха продержится пять дней выше +8 градусов. По данным синоптиков, отопительный сезон может закончиться в городе в середине апреля.

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В Тюмени не планируют отключать отопление в ближайшее время, несмотря на потепление до +17 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В мэрии отметили, что нельзя на несколько дней отключить подачу тепла в жилых домах. «По краткосрочному прогнозу погоды, в ближайшие пару дней в Тюмени значительно потеплеет. При этом отопительный период завершен быть не может, поскольку синоптики в апреле еще обещают прохладную весеннюю погоду. Ночью может сохраняться минусовая и близкая к 0 градусов Цельсия температура», — рассказали в администрации. Они добавили, что остановить подачу тепла на несколько дней во всех домах невозможно, так как температурные колебания в тепловых сетях могу привести к авариям. Власти предложили самостоятельно регулировать температура в домах и обращаться в УК. Как ранее писало URA.RU, отключать отопление смогут тогда, когда среднесуточная температура воздуха продержится пять дней выше +8 градусов. По данным синоптиков, отопительный сезон может закончиться в городе в середине апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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