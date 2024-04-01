Власти пояснили, будут ли в Тюмени отключать отопление во время потепления до +17 градусов

В Тюмени не будут отключать отопление на время потепления до +17

02 апреля 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

В мэрии отметили, что нельзя на несколько дней отключить подачу тепла в жилых домах Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени не планируют отключать отопление в ближайшее время, несмотря на потепление до +17 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В мэрии отметили, что нельзя на несколько дней отключить подачу тепла в жилых домах. «По краткосрочному прогнозу погоды, в ближайшие пару дней в Тюмени значительно потеплеет. При этом отопительный период завершен быть не может, поскольку синоптики в апреле еще обещают прохладную весеннюю погоду. Ночью может сохраняться минусовая и близкая к 0 градусов Цельсия температура», — рассказали в администрации. Они добавили, что остановить подачу тепла на несколько дней во всех домах невозможно, так как температурные колебания в тепловых сетях могу привести к авариям. Власти предложили самостоятельно регулировать температура в домах и обращаться в УК. Как ранее писало URA.RU, отключать отопление смогут тогда, когда среднесуточная температура воздуха продержится пять дней выше +8 градусов. По данным синоптиков, отопительный сезон может закончиться в городе в середине апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени не планируют отключать отопление в ближайшее время, несмотря на потепление до +17 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В мэрии отметили, что нельзя на несколько дней отключить подачу тепла в жилых домах. «По краткосрочному прогнозу погоды, в ближайшие пару дней в Тюмени значительно потеплеет. При этом отопительный период завершен быть не может, поскольку синоптики в апреле еще обещают прохладную весеннюю погоду. Ночью может сохраняться минусовая и близкая к 0 градусов Цельсия температура», — рассказали в администрации. Они добавили, что остановить подачу тепла на несколько дней во всех домах невозможно, так как температурные колебания в тепловых сетях могу привести к авариям. Власти предложили самостоятельно регулировать температура в домах и обращаться в УК. Как ранее писало URA.RU, отключать отопление смогут тогда, когда среднесуточная температура воздуха продержится пять дней выше +8 градусов. По данным синоптиков, отопительный сезон может закончиться в городе в середине апреля.