Мэрия опубликовала схему нового выезда из Академического на ЕКАД

Администрация Екатеринбурга опубликовала схему транспортной развязки на пересечении улицы Амундсена и Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Теперь проект должен пройти общественные обсуждения до 24 апреля.
«Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 2 апреля в холле второго этажа здания администрации Екатеринбурга и будет проводиться по 11 апреля включительно», — сказано в сообщении. Посетить экспозицию можно с понедельника по четверг (с 09:00 до 18:00), а также в пятницу (с 09:00 до 17:00).
Проект по продлению улицы Амундсена представили на мероприятии по запуску трамвайной линии в Академический район. Государственная историко-культурная экспертиза уже одобрила проект. Построить улицу и развязку планируют в 2024—2026 годах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!