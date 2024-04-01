Общество Мэрия опубликовала схему нового выезда из Академического на ЕКАД 02 апреля 2024 в 11:14 Размер текста - 17 + Экспозиция проекта откроется 2 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Администрация Екатеринбурга опубликовала схему транспортной развязки на пересечении улицы Амундсена и Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Теперь проект должен пройти общественные обсуждения до 24 апреля. «Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 2 апреля в холле второго этажа здания администрации Екатеринбурга и будет проводиться по 11 апреля включительно», — сказано в сообщении. Посетить экспозицию можно с понедельника по четверг (с 09:00 до 18:00), а также в пятницу (с 09:00 до 17:00). Проект по продлению улицы Амундсена представили на мероприятии по запуску трамвайной линии в Академический район. Государственная историко-культурная экспертиза уже одобрила проект. Построить улицу и развязку планируют в 2024—2026 годах. Проект планировки: сайт администрации Екатеринбурга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Администрация Екатеринбурга опубликовала схему транспортной развязки на пересечении улицы Амундсена и Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Теперь проект должен пройти общественные обсуждения до 24 апреля. «Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 2 апреля в холле второго этажа здания администрации Екатеринбурга и будет проводиться по 11 апреля включительно», — сказано в сообщении. Посетить экспозицию можно с понедельника по четверг (с 09:00 до 18:00), а также в пятницу (с 09:00 до 17:00). Проект по продлению улицы Амундсена представили на мероприятии по запуску трамвайной линии в Академический район. Государственная историко-культурная экспертиза уже одобрила проект. Построить улицу и развязку планируют в 2024—2026 годах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям