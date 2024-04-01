01 апреля 2024

Мэрия опубликовала схему нового выезда из Академического на ЕКАД

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Участок строительства ЕКАД на пересечении с Челябинским трактом. Екатеринбург, строительство екад, челябинский тракт
Экспозиция проекта откроется 2 апреля Фото:

Администрация Екатеринбурга опубликовала схему транспортной развязки на пересечении улицы Амундсена и Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Теперь проект должен пройти общественные обсуждения до 24 апреля.

«Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 2 апреля в холле второго этажа здания администрации Екатеринбурга и будет проводиться по 11 апреля включительно», — сказано в сообщении. Посетить экспозицию можно с понедельника по четверг (с 09:00 до 18:00), а также в пятницу (с 09:00 до 17:00).

Проект по продлению улицы Амундсена представили на мероприятии по запуску трамвайной линии в Академический район. Государственная историко-культурная экспертиза уже одобрила проект. Построить улицу и развязку планируют в 2024—2026 годах.

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Администрация Екатеринбурга опубликовала схему транспортной развязки на пересечении улицы Амундсена и Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Теперь проект должен пройти общественные обсуждения до 24 апреля. «Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 2 апреля в холле второго этажа здания администрации Екатеринбурга и будет проводиться по 11 апреля включительно», — сказано в сообщении. Посетить экспозицию можно с понедельника по четверг (с 09:00 до 18:00), а также в пятницу (с 09:00 до 17:00). Проект по продлению улицы Амундсена представили на мероприятии по запуску трамвайной линии в Академический район. Государственная историко-культурная экспертиза уже одобрила проект. Построить улицу и развязку планируют в 2024—2026 годах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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