ГУР Украины взяло на себя ответственность за атаку на Татарстан

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Атака в Татарстане — операция ГУР Фото:

Главное управление разведки (ГУР) Украины причастно к атаке дронов в Татарстане. Об этом сообщили украинские спецслужбы.

«Это операция, проведенная Главным управлением разведки Минобороны Украины», — сообщил источник в украинских спецслужбах. Слова передает РБК-Украина. Отмечается, что целью атаки был завод по производству дронов «Герань-2», однако удар был совершен по общежитию «Алабуга Политеха».

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, передает телеканал 360. В экстренных службах отметили, что пострадало шесть человек.

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Главное управление разведки (ГУР) Украины причастно к атаке дронов в Татарстане. Об этом сообщили украинские спецслужбы. «Это операция, проведенная Главным управлением разведки Минобороны Украины», — сообщил источник в украинских спецслужбах. Слова передает РБК-Украина. Отмечается, что целью атаки был завод по производству дронов «Герань-2», однако удар был совершен по общежитию «Алабуга Политеха». Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, передает телеканал 360. В экстренных службах отметили, что пострадало шесть человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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