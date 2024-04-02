ГУР Украины взяло на себя ответственность за атаку на Татарстан

Атака в Татарстане — операция ГУР
Главное управление разведки (ГУР) Украины причастно к атаке дронов в Татарстане. Об этом сообщили украинские спецслужбы.
«Это операция, проведенная Главным управлением разведки Минобороны Украины», — сообщил источник в украинских спецслужбах. Слова передает РБК-Украина. Отмечается, что целью атаки был завод по производству дронов «Герань-2», однако удар был совершен по общежитию «Алабуга Политеха».
Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, передает телеканал 360. В экстренных службах отметили, что пострадало шесть человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.