Челябинцам не будут в весенний призыв вручать электронные повестки

В Челябинской области в рамках весеннего призыва 2024 года не планируется использовать электронные повестки. Об этом заявил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Челябинской области Сергей Варламов, передает корреспондент URA.RU.
«В весенний призыв 2024 года в Челябинской области не будут использоваться электронные повестки. В нескольких регионах такой способ оповещения пройдет в тестовом режиме. Возможно, что в осенний призыв 2024 года, который начнется с 1 октября, такой способ будет внедрен повсеместно», — заявил Варламов в ходе брифинга по стартовавшей призывной кампании, который организовали в пресс-центре «АиФ-Челябинск».
Ранее URA.RU сообщало, что в рамках весеннего призыва 2024 года в ВС РФ планируется направить 3400 жителей региона. Об этом заявил военком Челябинской области Андрей Максуров. 50 новобранцев из весеннего призыва направят служить в погранвойска ФСБ, призывников с особыми достижениями распределят по ротам.
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