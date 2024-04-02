Челябинцам не будут в весенний призыв вручать электронные повестки

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Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, призывная кампания, мобилизация, военный призыв, повестка в армию, призыв в армию
Электронные повестки не будут использоваться в весеннем призыве Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2024

В Челябинской области в рамках весеннего призыва 2024 года не планируется использовать электронные повестки. Об этом заявил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Челябинской области Сергей Варламов, передает корреспондент URA.RU.

«В весенний призыв 2024 года в Челябинской области не будут использоваться электронные повестки. В нескольких регионах такой способ оповещения пройдет в тестовом режиме. Возможно, что в осенний призыв 2024 года, который начнется с 1 октября, такой способ будет внедрен повсеместно», — заявил Варламов в ходе брифинга по стартовавшей призывной кампании, который организовали в пресс-центре «АиФ-Челябинск».

Ранее URA.RU сообщало, что в рамках весеннего призыва 2024 года в ВС РФ планируется направить 3400 жителей региона. Об этом заявил военком Челябинской области Андрей Максуров. 50 новобранцев из весеннего призыва направят служить в погранвойска ФСБ, призывников с особыми достижениями распределят по ротам.

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В Челябинской области в рамках весеннего призыва 2024 года не планируется использовать электронные повестки. Об этом заявил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Челябинской области Сергей Варламов, передает корреспондент URA.RU. «В весенний призыв 2024 года в Челябинской области не будут использоваться электронные повестки. В нескольких регионах такой способ оповещения пройдет в тестовом режиме. Возможно, что в осенний призыв 2024 года, который начнется с 1 октября, такой способ будет внедрен повсеместно», — заявил Варламов в ходе брифинга по стартовавшей призывной кампании, который организовали в пресс-центре «АиФ-Челябинск». Ранее URA.RU сообщало, что в рамках весеннего призыва 2024 года в ВС РФ планируется направить 3400 жителей региона. Об этом заявил военком Челябинской области Андрей Максуров. 50 новобранцев из весеннего призыва направят служить в погранвойска ФСБ, призывников с особыми достижениями распределят по ротам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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