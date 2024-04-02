В погранвойска ФСБ в весенний призыв отправятся служить 50 челябинцев

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Отправка призывников на службу в Президентский полк (Кремлевский полк). Екатеринбург, армия, призыв, призывники, отправка в армию, служба, военнослужащие, военная форма, солдат
Новобранцев распределят на службу по спецротам Фото:
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Призыв — 2024

В Челябинской области 50 новобранцев из весеннего призыва направят служить в погранвойска ФСБ. Об этом сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Челябинской области Сергей Варламов, передает корреспондент URA.RU.

«В погранвойска в рамках весеннего призыва 2024 года из Челябинской области направят 50 человек. В президентский полк — еще 20», — заявил Варламов в ходе брифинга по начавшейся призывной кампании, который проводится в пресс-центре «АиФ-Челябинск».

Варламов уточнил, что в этом году призыву подлежат новобранцы возрастом от 18 до 30 лет. Если у призывника есть научные или спортивные достижения, он будет направлен в соответствующие роты. Так, в весеннем призыве десять человек отправят служить в спортивные роты Самары и Москвы, еще десять как ценные специалисты будут задействованы на производстве.

В конце декабря 2023 года российским призывникам в армию разрешили проходить срочную службу в пограничной службе Федеральной службы безопасности (ФСБ). Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Ранее URA.RU сообщало, что в рамках весеннего призыва 2024 года в ВС РФ планируется направить 3400 жителей региона.

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В Челябинской области 50 новобранцев из весеннего призыва направят служить в погранвойска ФСБ. Об этом сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Челябинской области Сергей Варламов, передает корреспондент URA.RU. «В погранвойска в рамках весеннего призыва 2024 года из Челябинской области направят 50 человек. В президентский полк — еще 20», — заявил Варламов в ходе брифинга по начавшейся призывной кампании, который проводится в пресс-центре «АиФ-Челябинск». Варламов уточнил, что в этом году призыву подлежат новобранцы возрастом от 18 до 30 лет. Если у призывника есть научные или спортивные достижения, он будет направлен в соответствующие роты. Так, в весеннем призыве десять человек отправят служить в спортивные роты Самары и Москвы, еще десять как ценные специалисты будут задействованы на производстве. В конце декабря 2023 года российским призывникам в армию разрешили проходить срочную службу в пограничной службе Федеральной службы безопасности (ФСБ). Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Ранее URA.RU сообщало, что в рамках весеннего призыва 2024 года в ВС РФ планируется направить 3400 жителей региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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