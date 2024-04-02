В погранвойска ФСБ в весенний призыв отправятся служить 50 челябинцев

02 апреля 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

Новобранцев распределят на службу по спецротам Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2024 В Челябинской области 50 новобранцев из весеннего призыва направят служить в погранвойска ФСБ. Об этом сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Челябинской области Сергей Варламов, передает корреспондент URA.RU. «В погранвойска в рамках весеннего призыва 2024 года из Челябинской области направят 50 человек. В президентский полк — еще 20», — заявил Варламов в ходе брифинга по начавшейся призывной кампании, который проводится в пресс-центре «АиФ-Челябинск». Варламов уточнил, что в этом году призыву подлежат новобранцы возрастом от 18 до 30 лет. Если у призывника есть научные или спортивные достижения, он будет направлен в соответствующие роты. Так, в весеннем призыве десять человек отправят служить в спортивные роты Самары и Москвы, еще десять как ценные специалисты будут задействованы на производстве. В конце декабря 2023 года российским призывникам в армию разрешили проходить срочную службу в пограничной службе Федеральной службы безопасности (ФСБ). Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Ранее URA.RU сообщало, что в рамках весеннего призыва 2024 года в ВС РФ планируется направить 3400 жителей региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области 50 новобранцев из весеннего призыва направят служить в погранвойска ФСБ. Об этом сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Челябинской области Сергей Варламов, передает корреспондент URA.RU. «В погранвойска в рамках весеннего призыва 2024 года из Челябинской области направят 50 человек. В президентский полк — еще 20», — заявил Варламов в ходе брифинга по начавшейся призывной кампании, который проводится в пресс-центре «АиФ-Челябинск». Варламов уточнил, что в этом году призыву подлежат новобранцы возрастом от 18 до 30 лет. Если у призывника есть научные или спортивные достижения, он будет направлен в соответствующие роты. Так, в весеннем призыве десять человек отправят служить в спортивные роты Самары и Москвы, еще десять как ценные специалисты будут задействованы на производстве. В конце декабря 2023 года российским призывникам в армию разрешили проходить срочную службу в пограничной службе Федеральной службы безопасности (ФСБ). Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Ранее URA.RU сообщало, что в рамках весеннего призыва 2024 года в ВС РФ планируется направить 3400 жителей региона.