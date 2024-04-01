Курганцы придумали схему отмывания денег на бесплатных природных ресурсах

02 апреля 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Курганцев могут посадить на семь лет за отмывание денег через незаконную рубку леса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полицейские завершили расследование уголовного дела о незаконной рубке леса в Курганской области, положенного гражданам по льготам. Двое жителей региона вырубили 129 берез и три сосны, причинив ущерб государству на сумму более 2,7 миллиона рублей, используя паспортные данные знакомых и подложные доверенности. Об этом сообщает областное УМВД в своем telegram-канале. «Каждый житель региона имеет право на ежегодное получение лесных насаждений в размере 20 м куб. за цену значительно ниже рыночной. Обвиняемые, зная об этом и используя паспортные данные своих знакомых, а также подложные доверенности, без их согласия составили заявления на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений и предоставили необходимые документы. Злоумышленники незаконно вырубили 129 берез и 3 сосны, причинив ущерб государству на сумму более 2,7 миллиона рублей», — указано в канале «Полиция Курганской области». Деятельность злоумышленников была выявлена благодаря работе сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Теперь обвиняемым может грозить до семи лет лишения свободы по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», а также частью 3 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Ранее URA.RU писало, что житель Сафакулевского района (Курганская область) незаконно вырубил 13 берез. Суд рассмотрел дело и постановил, что государственному лесному фонду был причинен материальный ущерб на сумму, превышающую 800 тысяч рублей, который гражданин обязан возместить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полицейские завершили расследование уголовного дела о незаконной рубке леса в Курганской области, положенного гражданам по льготам. Двое жителей региона вырубили 129 берез и три сосны, причинив ущерб государству на сумму более 2,7 миллиона рублей, используя паспортные данные знакомых и подложные доверенности. Об этом сообщает областное УМВД в своем telegram-канале. «Каждый житель региона имеет право на ежегодное получение лесных насаждений в размере 20 м куб. за цену значительно ниже рыночной. Обвиняемые, зная об этом и используя паспортные данные своих знакомых, а также подложные доверенности, без их согласия составили заявления на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений и предоставили необходимые документы. Злоумышленники незаконно вырубили 129 берез и 3 сосны, причинив ущерб государству на сумму более 2,7 миллиона рублей», — указано в канале «Полиция Курганской области». Деятельность злоумышленников была выявлена благодаря работе сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Теперь обвиняемым может грозить до семи лет лишения свободы по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», а также частью 3 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Ранее URA.RU писало, что житель Сафакулевского района (Курганская область) незаконно вырубил 13 берез. Суд рассмотрел дело и постановил, что государственному лесному фонду был причинен материальный ущерб на сумму, превышающую 800 тысяч рублей, который гражданин обязан возместить.