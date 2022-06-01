Курганец заплатит почти млн рублей за незаконную рубку 13 берез

Ущерб, причиненный окружающей среде незаконной рубкой берез, оценили в 822 тысячи 364 рубля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Житель Сафакулевского района (Курганская область) незаконно вырубил 13 деревьев. Суд рассмотрел дело и постановил, что «государственному лесному фонду причинен материальный ущерб», на сумму, превышающую 800 тысяч рублей, который гражданин обязан возместить.

«В ходе судебного разбирательства установлено, что в результате преступных действий гражданина по совершению незаконной рубки 13 сырорастущих деревьев породы „береза“, общим объемом 21,19 кубических метров, государственному лесному фонду причинен особо крупный материальный ущерб на сумму 827 тысяч 364 рублей», — передает пресс-служба прокуратуры Курганской области в сообщении на сайте. Мужчина частично возместил ущерб.

Ему также назначено наказание в виде лишения свободы. Оно является условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

О жителе Шатровского района Курганской области URA.RU писало ранее. Неоднократно судимый за имущественные преступления 49-летний мужчина незаконно вырубал деревья.