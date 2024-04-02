Мишустин сделал заявление перед завтрашним отчетом в Госдуме

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Заседание Правительства Российской Федерации. Москва, правительство, заседание, мишустин михаил
Глава правительства ориентировал кабинет министров, на что им следует обратить внимание, отвечая на вопросы парламентариев 3 апреля Фото:

Министры и депутаты нашли точки соприкосновения, поскольку решают одну общую задачу. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в присутствии всего состава кабинета министров, подводя итоги прошедших консультаций с парламентскими фракциями Госдумы, в преддверии своего отчета.

«У нас здесь абсолютно общая задача [с политическими партиями] — это развитие нашей страны. Это благополучие людей», — заявил Михаил Мишустин. Трансляция велась второго апреля в эфире телеканала «Россия-24». Глава правительства обратил внимание подчиненных, что все вопросы, которые обсуждались на встречах с политическими силами, так или иначе касались решения поставленных президентом задач.

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«Мы обсудили с ними все темы, имеющие приоритетное значение для жизни людей для развития нашей экономики. Я знаю, что все члены правительства активно участвовали в работе с структурами государственной думы в профильных комитетах. Это очень важная обратная связь», — подчеркнул Мишустин.

Накануне эксперты прокомментировали для URA.RU подтекст состоявшихся консультаций Мишустина с парламентскими фракциями. Политологи выделили их главную отличительную особенность — все встречи стали более утилитарными, касались работы фракций, возглавляемых членами политических партий. По мнению экспертов, это согласуется со словами президента РФ Владимира Путина о необходимости консолидации всех политических сил России.

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Министры и депутаты нашли точки соприкосновения, поскольку решают одну общую задачу. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в присутствии всего состава кабинета министров, подводя итоги прошедших консультаций с парламентскими фракциями Госдумы, в преддверии своего отчета. «У нас здесь абсолютно общая задача [с политическими партиями] — это развитие нашей страны. Это благополучие людей», — заявил Михаил Мишустин. Трансляция велась второго апреля в эфире телеканала «Россия-24». Глава правительства обратил внимание подчиненных, что все вопросы, которые обсуждались на встречах с политическими силами, так или иначе касались решения поставленных президентом задач. «Мы обсудили с ними все темы, имеющие приоритетное значение для жизни людей для развития нашей экономики. Я знаю, что все члены правительства активно участвовали в работе с структурами государственной думы в профильных комитетах. Это очень важная обратная связь», — подчеркнул Мишустин. Накануне эксперты прокомментировали для URA.RU подтекст состоявшихся консультаций Мишустина с парламентскими фракциями. Политологи выделили их главную отличительную особенность — все встречи стали более утилитарными, касались работы фракций, возглавляемых членами политических партий. По мнению экспертов, это согласуется со словами президента РФ Владимира Путина о необходимости консолидации всех политических сил России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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