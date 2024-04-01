Мишустин изменил принципы работы с Госдумой

На это решение повлияли прошедшие в России выборы и слова президента

01 апреля 2024 в 23:50 Размер текста - 17 +

Мишустин, консультируясь с партиями перед своим отчетом в Госдуме, отступил от привычной риторики Фото: Георгий Бергал © URA.RU Взаимодействие правительства и Госдумы РФ меняется, во многом это продиктовано теми вызовами, что стоят перед страной, а также итогами прошедших президентских выборов и риторикой президента РФ Владимира Путина в рекордном по длительности послании Федеральному собранию. Так опрошенные URA.RU эксперты прокомментировали консультации премьер-министра РФ Михаила Мишустина с парламентскими фракциями. Мишустин в пятый раз за те годы, что он возглавляет кабмин, встретился с парламентскими партиями в преддверии своего отчета в Государственной думе. В прошедшем 2023 году глава правительства консультировался с партиями в вопросах преодоления санкций и поддержки участников СВО, кадровой политики и проблем оборонного сектора. В 2022-м — о том, как экономика справилась с последствиями пандемии, что прослеживалось и в общении Мишустина с парламентариями в 2021 году. Общими темами на встречах правительства с партиями неизменно становились социальная поддержка, ЖКХ, образование. Новость по теме Мишустин завершил встречи с фракциями обсуждением ИИ и налоговой реформы Сегодня встречей Мишустина с партией «Новые Люди» завершилась подготовка к отчету правительства. С каждой из политических сил премьер говорил о вопросах, во многом связанных с работой их депутатов в думских комитетах. КПРФ настаивали на изменениях в социальной и налоговой политике, поддержке СВО, неотложных мерах миграционного контроля. «Справедливая Россия — За правду» касалась проблем демографии и ЖКХ, в свою очередь, ЛДПР суммировала наказы избирателей Леонида Слуцкого, а «Единая Россия» подвела итоги масштабной совместной с правительством законотворческой деятельности. Владимир Путин в рекордном по длительности послании Федеральному собранию поблагодарил все политические силы за консолидацию в достижении общих целей. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Риторика Мишустина в общении с парламентскими фракциями в 2024 году во многом отличалась от той, которой он придерживался в предыдущие годы своей работы во главе правительства, обратил внимание декан факультета международных отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев. Доктор политологических наук отметил, что Мишустин перестал обсуждать с депутатами общие темы, смещаясь в сторону вклада каждой партии в работу правительства через возглавляемые их депутатами комитеты. «Анализируя структуру встреч Михаила Владимировича с партиями в предыдущие годы, следует отметить, что в этом году повестка стала более утилитарной. Мишустин в каждой из своих консультаций благодарил фракции за конкретные достижения в работе возглавляемых партийцами комитетов. Это говорит о том, что работа правительства с парламентом в ближайшие шесть лет, очевидно, будет выстроена совершенно в ином ключе. Во многом, на это повлияло послание президента РФ Федеральному собранию», — сказал Павел Селезнев. Владимир Путин с недавними соперниками по президентской гонке Леонидом Слуцким, Николаем Харитоновым и Владиславом Даванковым, на концерте, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин в своем послании поблагодарил парламентские партии за консолидацию вокруг национальных интересов, отметил политолог. «Политическая система России — одна из опор суверенитета страны», — подчеркнул в своем выступлении президент. «Именно консолидация и стала красной нитью встреч Мишустина, поскольку политический вектор смещается в сторону решения конкретных задач, и каждая партия здесь вносит свой вклад через возглавляемые ими комитеты», — рассказал Селезнев. Прошедшие выборы сказались на повестке консультаций Мишустина с парламентскими фракциями, считает гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Политолог уверен — каждая партия, которая выставила кандидата на этих выборах, вынесла определенные политические очки и опыт, который трансформируется в конкретные инициативы. Определенным феноменом прошедшей президентской кампании, уверен политолог, стал кандидат Владислав Даванков и партия «Новые люди». Сообща они смогут использовать поддержку своего электората для решения его проблем в диалоге с правительством, а говорить о том, что партия трансформируется или «уйдет в тень» не приходится. Геннадий Зюганов в своем комментарии URA.RU отметил, что миграционная политика России после недавних событий не может оставаться прежней. Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Говоря о повестке „Новых людей“, Мишустин обратил внимание на те комитеты, которые курирует фракция: по туризму и предпринимательству. Здесь премьер, решая задачу по развитию российских маркетплейсов, опирается на опыт НЛ во взаимодействии с предпринимателями, многие из которых поддержали Даванкова и „Новых Людей“ в прошедшей президентской кампании», — подчеркнул Гращенков. Однако не все партии участвовали в выборах и так широко представлены в Госдуме, как партия «Единая Россия», с которой диалог премьера разительно отличался от общения с другими партиями, обратил внимание политолог, директор компании «Маркком» Сергей Маркелов. Собеседник агентства отметил, что партии парламентского большинства, которая ежедневно взаимодействует с правительством, на встрече с Мишустиным не нужно было говорить лозунгами, в отличие от других партий. «Озвучено было только то, какая совместная работа была проделана — 1700 проектов партии стали законами за 2023 год — это что касается очевидных нарративов встречи. К тому же, „Единая Россия“ является своего рода рупором президента в вопросах взаимодействия с правительством, и, благодаря конституционному большинству в Госдуме, в ближайшее время будет решать вопрос, возможно, о назначении нового премьера и министров из числа предложенных президентом», — рассказал Маркелов. Новость по теме Мишустин нашел серьезную поддержку в Госдуме В каждой встрече Мишустина с партиями, так или иначе, говорилось о грядущих изменениях в налоговой политике государства, обратил внимание экономист, вице-президент АО «Первоуральскбанк» Анатолий Фарафонов. Он отметил, что, в первую очередь, согласуется с посланием Путина Федеральному собранию, а также опубликованному по итогам послания перечню поручений президента, в одном из пунктов которого говорится о подготовке правительством совместно с Госдумой поправок по модернизации налоговой системы России. «Нужно понимать, что налоговая система изменится — это данность. Поэтому сейчас, во время консультаций правительства с фракциями, самое время высказать свои предложения. Если приглядеться, то ЛДПР, КПРФ, „Справедливая Россия“ и „Новые Люди“, говорили о налоговых послаблениях для конкретных социальных групп, не повторяясь. Это значит, что готовящаяся налоговая реформа прорабатывается с учетом интересов каждой социальной группы и той работы, которую проделали партии во взаимодействии с ними», — заключил Фарафонов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Взаимодействие правительства и Госдумы РФ меняется, во многом это продиктовано теми вызовами, что стоят перед страной, а также итогами прошедших президентских выборов и риторикой президента РФ Владимира Путина в рекордном по длительности послании Федеральному собранию. Так опрошенные URA.RU эксперты прокомментировали консультации премьер-министра РФ Михаила Мишустина с парламентскими фракциями. Мишустин в пятый раз за те годы, что он возглавляет кабмин, встретился с парламентскими партиями в преддверии своего отчета в Государственной думе. В прошедшем 2023 году глава правительства консультировался с партиями в вопросах преодоления санкций и поддержки участников СВО, кадровой политики и проблем оборонного сектора. В 2022-м — о том, как экономика справилась с последствиями пандемии, что прослеживалось и в общении Мишустина с парламентариями в 2021 году. Общими темами на встречах правительства с партиями неизменно становились социальная поддержка, ЖКХ, образование. Сегодня встречей Мишустина с партией «Новые Люди» завершилась подготовка к отчету правительства. С каждой из политических сил премьер говорил о вопросах, во многом связанных с работой их депутатов в думских комитетах. КПРФ настаивали на изменениях в социальной и налоговой политике, поддержке СВО, неотложных мерах миграционного контроля. «Справедливая Россия — За правду» касалась проблем демографии и ЖКХ, в свою очередь, ЛДПР суммировала наказы избирателей Леонида Слуцкого, а «Единая Россия» подвела итоги масштабной совместной с правительством законотворческой деятельности. Риторика Мишустина в общении с парламентскими фракциями в 2024 году во многом отличалась от той, которой он придерживался в предыдущие годы своей работы во главе правительства, обратил внимание декан факультета международных отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев. Доктор политологических наук отметил, что Мишустин перестал обсуждать с депутатами общие темы, смещаясь в сторону вклада каждой партии в работу правительства через возглавляемые их депутатами комитеты. Путин в своем послании поблагодарил парламентские партии за консолидацию вокруг национальных интересов, отметил политолог. «Политическая система России — одна из опор суверенитета страны», — подчеркнул в своем выступлении президент. «Именно консолидация и стала красной нитью встреч Мишустина, поскольку политический вектор смещается в сторону решения конкретных задач, и каждая партия здесь вносит свой вклад через возглавляемые ими комитеты», — рассказал Селезнев. Прошедшие выборы сказались на повестке консультаций Мишустина с парламентскими фракциями, считает гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Политолог уверен — каждая партия, которая выставила кандидата на этих выборах, вынесла определенные политические очки и опыт, который трансформируется в конкретные инициативы. Определенным феноменом прошедшей президентской кампании, уверен политолог, стал кандидат Владислав Даванков и партия «Новые люди». Сообща они смогут использовать поддержку своего электората для решения его проблем в диалоге с правительством, а говорить о том, что партия трансформируется или «уйдет в тень» не приходится. «Говоря о повестке „Новых людей“, Мишустин обратил внимание на те комитеты, которые курирует фракция: по туризму и предпринимательству. Здесь премьер, решая задачу по развитию российских маркетплейсов, опирается на опыт НЛ во взаимодействии с предпринимателями, многие из которых поддержали Даванкова и „Новых Людей“ в прошедшей президентской кампании», — подчеркнул Гращенков. Однако не все партии участвовали в выборах и так широко представлены в Госдуме, как партия «Единая Россия», с которой диалог премьера разительно отличался от общения с другими партиями, обратил внимание политолог, директор компании «Маркком» Сергей Маркелов. Собеседник агентства отметил, что партии парламентского большинства, которая ежедневно взаимодействует с правительством, на встрече с Мишустиным не нужно было говорить лозунгами, в отличие от других партий. В каждой встрече Мишустина с партиями, так или иначе, говорилось о грядущих изменениях в налоговой политике государства, обратил внимание экономист, вице-президент АО «Первоуральскбанк» Анатолий Фарафонов. Он отметил, что, в первую очередь, согласуется с посланием Путина Федеральному собранию, а также опубликованному по итогам послания перечню поручений президента, в одном из пунктов которого говорится о подготовке правительством совместно с Госдумой поправок по модернизации налоговой системы России. «Нужно понимать, что налоговая система изменится — это данность. Поэтому сейчас, во время консультаций правительства с фракциями, самое время высказать свои предложения. Если приглядеться, то ЛДПР, КПРФ, „Справедливая Россия“ и „Новые Люди“, говорили о налоговых послаблениях для конкретных социальных групп, не повторяясь. Это значит, что готовящаяся налоговая реформа прорабатывается с учетом интересов каждой социальной группы и той работы, которую проделали партии во взаимодействии с ними», — заключил Фарафонов.