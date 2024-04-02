Лукашенко: Беларусь готовится к войне

02 апреля 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко сообщил, что в Беларуси готовятся военные подразделения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Беларусь готовится к войне. Об этом заявил белорусский глава Александр Лукашенко. «Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. „Хочешь мира — готовься к войне“ — не я это придумал», — заявил Лукашенко во время рабочей поездки в Гродно, его слова приводит госагентство БелТА. Лукашенко уточнил, что в Беларуси проводится подготовка военных подразделений. По его словам, также осуществляется поставка новых видов вооружения и техники для укрепления обороноспособности страны. Ранее в 2023 году Лукашенко также заявлял, что Беларусь готовится к войне. Он отметил, что у белорусской оппозиции в планах — захват земли в стране и ввод туда войск НАТО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беларусь готовится к войне. Об этом заявил белорусский глава Александр Лукашенко. «Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. „Хочешь мира — готовься к войне“ — не я это придумал», — заявил Лукашенко во время рабочей поездки в Гродно, его слова приводит госагентство БелТА. Лукашенко уточнил, что в Беларуси проводится подготовка военных подразделений. По его словам, также осуществляется поставка новых видов вооружения и техники для укрепления обороноспособности страны. Ранее в 2023 году Лукашенко также заявлял, что Беларусь готовится к войне. Он отметил, что у белорусской оппозиции в планах — захват земли в стране и ввод туда войск НАТО.