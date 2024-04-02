Лукашенко: Беларусь готовится к войне

Беларусь готовится к войне. Об этом заявил белорусский глава Александр Лукашенко.
«Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. „Хочешь мира — готовься к войне“ — не я это придумал», — заявил Лукашенко во время рабочей поездки в Гродно, его слова приводит госагентство БелТА.
Лукашенко уточнил, что в Беларуси проводится подготовка военных подразделений. По его словам, также осуществляется поставка новых видов вооружения и техники для укрепления обороноспособности страны.
Ранее в 2023 году Лукашенко также заявлял, что Беларусь готовится к войне. Он отметил, что у белорусской оппозиции в планах — захват земли в стране и ввод туда войск НАТО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.