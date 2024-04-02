Лукашенко: Беларусь готовится к войне

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко сообщил, что в Беларуси готовятся военные подразделения Фото:

Беларусь готовится к войне. Об этом заявил белорусский глава Александр Лукашенко.

«Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. „Хочешь мира — готовься к войне“ — не я это придумал», — заявил Лукашенко во время рабочей поездки в Гродно, его слова приводит госагентство БелТА.

Лукашенко уточнил, что в Беларуси проводится подготовка военных подразделений. По его словам, также осуществляется поставка новых видов вооружения и техники для укрепления обороноспособности страны.

Ранее в 2023 году Лукашенко также заявлял, что Беларусь готовится к войне. Он отметил, что у белорусской оппозиции в планах — захват земли в стране и ввод туда войск НАТО.

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Беларусь готовится к войне. Об этом заявил белорусский глава Александр Лукашенко. «Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. „Хочешь мира — готовься к войне“ — не я это придумал», — заявил Лукашенко во время рабочей поездки в Гродно, его слова приводит госагентство БелТА. Лукашенко уточнил, что в Беларуси проводится подготовка военных подразделений. По его словам, также осуществляется поставка новых видов вооружения и техники для укрепления обороноспособности страны. Ранее в 2023 году Лукашенко также заявлял, что Беларусь готовится к войне. Он отметил, что у белорусской оппозиции в планах — захват земли в стране и ввод туда войск НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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