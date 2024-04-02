Происшествия Количество пострадавших увеличилось при атаке БПЛА на общежитие в Елабуге РБК: при атаке БПЛА в Елабуге пострадали 12 человек 02 апреля 2024 в 14:42 Размер текста - 17 + При атаке дронов в Елабуге пострадали 12 человек Фото: Илья Московец © URA.RU Количество пострадавших во время атаки беспилотников в республике Татарстан увеличилось до 12 человек. Об этом сообщили в Единой диспетчерской службе. «До 12 увеличилось число пострадавших при атаке беспилотников в Елабужском районе Татарстана», — подчеркнули в службе, передает РБК. Отмечается, что все пострадавшие являются студентами образовательного учреждения «Алабуга Политех». Одна из пострадавших — 16-летняя жительница Руанды. Атака беспилотник по республике произошла утром 2 апреля. Под удар попали два города — Елабуга и Нижнекамск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Количество пострадавших во время атаки беспилотников в республике Татарстан увеличилось до 12 человек. Об этом сообщили в Единой диспетчерской службе. «До 12 увеличилось число пострадавших при атаке беспилотников в Елабужском районе Татарстана», — подчеркнули в службе, передает РБК. Отмечается, что все пострадавшие являются студентами образовательного учреждения «Алабуга Политех». Одна из пострадавших — 16-летняя жительница Руанды. Атака беспилотник по республике произошла утром 2 апреля. Под удар попали два города — Елабуга и Нижнекамск. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям