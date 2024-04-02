Количество пострадавших увеличилось при атаке БПЛА на общежитие в Елабуге

РБК: при атаке БПЛА в Елабуге пострадали 12 человек
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При атаке дронов в Елабуге пострадали 12 человек Фото:

Количество пострадавших во время атаки беспилотников в республике Татарстан увеличилось до 12 человек. Об этом сообщили в Единой диспетчерской службе.

«До 12 увеличилось число пострадавших при атаке беспилотников в Елабужском районе Татарстана», — подчеркнули в службе, передает РБК. Отмечается, что все пострадавшие являются студентами образовательного учреждения «Алабуга Политех».

Одна из пострадавших — 16-летняя жительница Руанды. Атака беспилотник по республике произошла утром 2 апреля. Под удар попали два города — Елабуга и Нижнекамск.

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Количество пострадавших во время атаки беспилотников в республике Татарстан увеличилось до 12 человек. Об этом сообщили в Единой диспетчерской службе. «До 12 увеличилось число пострадавших при атаке беспилотников в Елабужском районе Татарстана», — подчеркнули в службе, передает РБК. Отмечается, что все пострадавшие являются студентами образовательного учреждения «Алабуга Политех». Одна из пострадавших — 16-летняя жительница Руанды. Атака беспилотник по республике произошла утром 2 апреля. Под удар попали два города — Елабуга и Нижнекамск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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