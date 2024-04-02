Количество пострадавших увеличилось при атаке БПЛА на общежитие в Елабуге

При атаке дронов в Елабуге пострадали 12 человек
Количество пострадавших во время атаки беспилотников в республике Татарстан увеличилось до 12 человек. Об этом сообщили в Единой диспетчерской службе.
«До 12 увеличилось число пострадавших при атаке беспилотников в Елабужском районе Татарстана», — подчеркнули в службе, передает РБК. Отмечается, что все пострадавшие являются студентами образовательного учреждения «Алабуга Политех».
Одна из пострадавших — 16-летняя жительница Руанды. Атака беспилотник по республике произошла утром 2 апреля. Под удар попали два города — Елабуга и Нижнекамск.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.