Два города в Татарстане атаковали беспилотники: что известно

Глава Татарстана Минниханов: беспилотники атаковали Елабугу и Нижнекамск

02 апреля 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

Спецслужбы Татарстана находятся в состоянии повышенной готовности Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Татарстане впервые произошла атака беспилотников. Дроны попытались атаковать предприятия в Елабуге и Нижнекамске. По информации главы Татарстана Рустама Минниханова, есть пострадавшие. URA.RU расскажет, что известно к этому часу. В Нижнекамске был атакован нефтеперерабатывающий комплекс «Танеко». По информации спецслужб, там произошел пожар. Его ликвидировали через 20 минут, передает РИА Новости. Также отмечается, что дроны рухнули на территорию особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга». Там было повреждено общежитие «Алабуга Политеха». Чем атаковали Атаку в Татарстане могли совершить с помощью украинского дрона UJ-22 Airborne или самолета Аэропракт А-22. По информации telegram-канала Mash, беспилотник может пролетать до 800 километров. Telegram-канал «Readovka» предположил, что атаковать регион мог украинский самолет Аэропракт А-22. Авторы канала подчеркнули, что расстояние от потенциального места запуска до цели превышает тысячу км. Сколько пострадавших В Единой диспетчерской службе сообщили, что число пострадавших увеличилось до семи жителей. Изначально ТАСС заявлял о двух пострадавших. Кто мог атаковать Украинские спецслужбы заявили, что Главное управление разведки (ГУР) Украины взяло на себя ответственность за атаку. Целью операции был завод по производству дронов «Герань-2», однако удар был совершен по общежитию «Алабуга Политеха». Вражеские беспилотники были оснащены оборудованием из стран НАТО. Об этом заявил директор компании ОАЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев. Заявление главы республики Глава Татарстана Рустам Минниханов подтвердил, что вражеский дрон совершил атаку по предприятиям. Все спецслужбы республики находятся в состоянии повышенной готовности. Он отметил, что серьезных нарушений нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Татарстане впервые произошла атака беспилотников. Дроны попытались атаковать предприятия в Елабуге и Нижнекамске. По информации главы Татарстана Рустама Минниханова, есть пострадавшие. URA.RU расскажет, что известно к этому часу. В Нижнекамске был атакован нефтеперерабатывающий комплекс «Танеко». По информации спецслужб, там произошел пожар. Его ликвидировали через 20 минут, передает РИА Новости. Также отмечается, что дроны рухнули на территорию особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга». Там было повреждено общежитие «Алабуга Политеха». Атаку в Татарстане могли совершить с помощью украинского дрона UJ-22 Airborne или самолета Аэропракт А-22. По информации telegram-канала Mash, беспилотник может пролетать до 800 километров. Telegram-канал «Readovka» предположил, что атаковать регион мог украинский самолет Аэропракт А-22. Авторы канала подчеркнули, что расстояние от потенциального места запуска до цели превышает тысячу км. В Единой диспетчерской службе сообщили, что число пострадавших увеличилось до семи жителей. Изначально ТАСС заявлял о двух пострадавших. Украинские спецслужбы заявили, что Главное управление разведки (ГУР) Украины взяло на себя ответственность за атаку. Целью операции был завод по производству дронов «Герань-2», однако удар был совершен по общежитию «Алабуга Политеха». Вражеские беспилотники были оснащены оборудованием из стран НАТО. Об этом заявил директор компании ОАЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев. Глава Татарстана Рустам Минниханов подтвердил, что вражеский дрон совершил атаку по предприятиям. Все спецслужбы республики находятся в состоянии повышенной готовности. Он отметил, что серьезных нарушений нет.