Нарышкин раскрыл детали о том, что США передали ФСБ о теракте в России

Нарышкин: США передали ФСБ слишком мало информации о теракте в России

02 апреля 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Нарышкин заявил, что информация США о теракте была «слишком общей» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» США передало ФСБ слишком общую информацию о готовящемся теракте в России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Новость по теме Девять дней с момента теракта в «Крокус Сити Холле»: хронология событий «Предоставленная США информация не позволила выявить всех, кто мог участвовать в теракте в „Крокусе“», — передает слова Нарышкина ТАСС. Он отметил, что информация о возможности данного теракта была слишком общей. Нарышкин также заявил, что контртеррористический канал между РФ и США действует весьма ограничено. Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Группа вооруженных людей ворвалась в здание и открыла огонь по посетителям, а позже устроила пожар. В результате трагедии пострадало более 550 человек. Панихида по погибшим состоялась 30 марта около здания «Крокуса». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США передало ФСБ слишком общую информацию о готовящемся теракте в России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Предоставленная США информация не позволила выявить всех, кто мог участвовать в теракте в „Крокусе“», — передает слова Нарышкина ТАСС. Он отметил, что информация о возможности данного теракта была слишком общей. Нарышкин также заявил, что контртеррористический канал между РФ и США действует весьма ограничено. Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Группа вооруженных людей ворвалась в здание и открыла огонь по посетителям, а позже устроила пожар. В результате трагедии пострадало более 550 человек. Панихида по погибшим состоялась 30 марта около здания «Крокуса».