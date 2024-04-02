Нарышкин раскрыл детали о том, что США передали ФСБ о теракте в России

Нарышкин: США передали ФСБ слишком мало информации о теракте в России
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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА "Россия сегодня". Москва, нарышкин сергей
Нарышкин заявил, что информация США о теракте была «слишком общей» Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

США передало ФСБ слишком общую информацию о готовящемся теракте в России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

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«Предоставленная США информация не позволила выявить всех, кто мог участвовать в теракте в „Крокусе“», — передает слова Нарышкина ТАСС. Он отметил, что информация о возможности данного теракта была слишком общей. Нарышкин также заявил, что контртеррористический канал между РФ и США действует весьма ограничено.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Группа вооруженных людей ворвалась в здание и открыла огонь по посетителям, а позже устроила пожар. В результате трагедии пострадало более 550 человек. Панихида по погибшим состоялась 30 марта около здания «Крокуса».

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США передало ФСБ слишком общую информацию о готовящемся теракте в России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Предоставленная США информация не позволила выявить всех, кто мог участвовать в теракте в „Крокусе“», — передает слова Нарышкина ТАСС. Он отметил, что информация о возможности данного теракта была слишком общей. Нарышкин также заявил, что контртеррористический канал между РФ и США действует весьма ограничено. Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Группа вооруженных людей ворвалась в здание и открыла огонь по посетителям, а позже устроила пожар. В результате трагедии пострадало более 550 человек. Панихида по погибшим состоялась 30 марта около здания «Крокуса».
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© Служба новостей «URA.RU»
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