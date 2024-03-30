У «Крокус Сити Холла» началась панихида по погибшим в теракте. Видео

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл, крокус сити холл мемориал
В Красногорске проходит панихида по погибшим в «Крокусе» Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Красногорске у «Крокус сити холла» началась панихида по погибшим в теракте 22 марта. Она началась в 12 часов по московскому времени. Об этом сообщает «Пятый канал».

Панихиду проводит архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов). Его на это благословил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает «Пятый канал».

Ранее в городе в Никольском соборе отслужили две литургии в 7:00 и 8:30 часов. Отмечается, что после каждой из них в церкви будут совершены панихиды.

Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел 22 марта. Жертвами стали 144 человека. По данным Минздрава по Московской области, в список пострадавших входят 125 человек.

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В Красногорске у «Крокус сити холла» началась панихида по погибшим в теракте 22 марта. Она началась в 12 часов по московскому времени. Об этом сообщает «Пятый канал». Панихиду проводит архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов). Его на это благословил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает «Пятый канал». Ранее в городе в Никольском соборе отслужили две литургии в 7:00 и 8:30 часов. Отмечается, что после каждой из них в церкви будут совершены панихиды. Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел 22 марта. Жертвами стали 144 человека. По данным Минздрава по Московской области, в список пострадавших входят 125 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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