Девять дней с момента теракта в «Крокус Сити Холле»: хронология событий

Архиепископ РПЦ совершит панихиду у «Крокуса» на девятый день с начала теракта

30 марта 2024 в 07:09 Размер текста - 17 +

С момента теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, в ходе которого погибли не менее 144 человек, прошло девять дней. В христианстве девятый день после смерти для души человека является особенным, так как именно тогда она предстает перед Господом. 30 марта в 12:00 (мск) возле стихийного мемориала пройдет панихида. Об этом ТАСС рассказал настоятель Никольского собора Красногорска, священник Василий Лосев. URA.RU вспоминает хронологию одного из самых трагичных событий для России за последние годы. Достоверно неизвестно, как террористы сформировались в группу. Один из задержанных, Шамсидин Фаридуни, заявил на допросе, что его вербовка произошла через мессенджер Telegram, где ему предложили 500 тысяч рублей за реализацию теракта. Он также сообщил, что недавно ездил в Турцию по причине просроченных документов. По данным турецкого портала Yetkin Report, тот приезжал в Стамбул: 27 февраля он покинул отель, а 2 марта вылетел из аэропорта в Россию. Где он находился с 27 февраля по 2 марта — неизвестно. В Турции Фаридуни был вместе с Саидакрами Рачабализодой. В Стамбул он прибыл 5 января этого года. В тот же день он зарегистрировался в том же отеле в Фатихе, в котором останавливался Фаридуни. Рачабализода выехал из отеля в один день с Фаридуни — 27 февраля. В Москву они вернулись на одном самолете. Неизвестно, что Рачабализода делал до приезда Фаридуни, как и то, где они находились с 27 февраля до вылета в Россию. Четверо террористов на легковом белом автомобиле «Рено» подъехали к зданию концертного зала «Крокус Сити Холл» в 18:54 (по мск) и стали ждать. В этот вечер должно было состояться выступление группы «Пикник». Зрители начали постепенно собираться возле здания. В 19:58 преступники в балаклавах, вооруженные автоматами Калашникова вышли из своего автомобиля и открыли стрельбу по людям, которые еще не успели зайти внутрь концертного зала и находились на улице. Затем они вошли внутрь. Они зашли в здание, открыли огонь по охране и пошли по направлению к концертному залу, расстреливая всех, кто шел навстречу. Первые сообщения о теракте начали появляться в telegram-каналах и СМИ в 20:15. Уже внутри помещения один из нападавших занял позицию возле сцены, откуда вел стрельбу, а другие заблокировали часть выходов. В правоохранительных органах отмечают, что преступники имели стрелковую подготовку: вели себя хладнокровно, стреляли короткими очередями, передвигались профессионально. С собой террористы взяли пластиковые бутылки с бензином, чтобы устроить поджог. По мнению Кармона, боевики изначально понимали, куда разлить бензин, чтобы огонь расходился моментально. Примерно в 20:11 террористы покинули подожженное здание. Эксперт допускает, что знание планировки преступниками доказывает тот факт, что один из них работал в «Крокус Сити Холле». Позже выяснилось, что один из преступников Шамсидин Фаридуни приезжал в «Крокус» не менее пяти раз. А 7 марта вовсе был запечатлен фотографом концертной площадки. Его даже запомнил один из работников «Крокуса», о чем он позже рассказал СМИ. Источник «Известий» также дополнил, что теракт мог готовиться на концерт Григория Лепса (8 марта) или Shaman (9-11 марта). Вероятно, к тому моменту еще не вся группировка была завербована, отмечают журналисты. По официальным данным, в Крокусе погибли 144 человека. Число пострадавших превысило 380 человек. Президент РФ Владимир Путин 23 марта упоминал, что было задержано 11 человек в связи с этим преступлением, однако судьба оставшихся трех пока неизвестна. Среди арестованных 24 марта оказались четыре гражданина Таджикистана, задержанные в Брянской области: Шамсидин Фаридуни, Саидакрам Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммедсобир Файзов. Они внесены Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Их причастность к теракту предполагается на основе анализа фото и видеоматериалов, часть из которых были опубликованы на сайтах, связанных с террористической группировкой «Исламское государство», запрещенной в России. При этом террористы были пойманы на том же автомобиле Renault Symbol, на котором приезжали к зданию «Крокуса» перед терактом. 25 марта были задержаны Исроил Исломов и его двое взрослых сыновей — Аминчон и Диловар. По информации следствия, Диловар Исломов продал террористам автомобиль Renault, который использовался в день теракта. Еще одним арестованным стал Алишер Касимов, который предоставил квартиру для проживания исполнителей теракта; Касимов отрицает свою вину. Предположительно, он был осведомлен о намерении злоумышленников устроить теракт. 28 марта следственные органы сообщили о задержании еще одного подозреваемого, который, как предполагается, принимал участие в финансировании террористической деятельности. Девятый фигурант Лутфуллои Назримад по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» частично признал вину 29 марта. Также в Таджикистане задержали девять человек по подозрению в возможной связи с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле». В ходе работы с задержанными террористами, которые устроили обстрел в подмосковном «Крокус Сити Холле», была выявлена их связь с националистами Украины, сообщает Следственный комитет России. При этом Украина отрицает свою причастность к теракту. Президент Украины Владимир Зеленский спустя два часа с начала теракта в «Крокусе» заявил, что Киев не причастен к этому. Следком РФ отметил, что исполнители теракта после содеянного направились в сторону границы России и Украины на автомобиле. Они стремились в Киев для получения награды за преступление. Отмечается, что с преступниками организаторы поддерживали связь через Telegram. В «Москва-Сити» 29 марта в офис криптобиржи Beribit нагрянули правоохранители и начали проводить обыски. Причиной тому являются подозрения в финансировании исполнителей теракта в «Крокусе». Еще до этого Следком сообщал, что виновники трагедии получали средства в криптовалюте. При этом в компании Beribit и ABCeX, где также проходили обыски, подчеркнули, что активно сотрудничают со следствием. По мнению экс-начальника криминальной милиции ОВД Москвы, почетного адвоката России Евгения Харламова, на сегодня есть все возможности для того, чтобы найти заказчиков преступления.