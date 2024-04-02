Экс-депутата челябинского ЗСО Завгороднюю не удалось вернуть под домашний арест

Олег Иванов (слева) продолжает находиться в СИЗО, Татьяна Завгородняя (справа) — под запретом определенных действий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова

Бывшего депутата Заксобрания Челябинской области Татьяну Завгороднюю, которую вместе с ее мужем, депутатом гордумы Челябинска Олегом Ивановым, обвиняют в уклонении от уплаты налогов, не смогли вернуть под домашний арест. Как сообщили URA.RU 2 апреля в пресс-службе облсуда, мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Завгородней оставили без изменений.

«Суд оставил по существу без изменения постановление Центрального райсуда, которым обвиняемой Завгородней была изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Данную меру пресечения бывшему депутату избрали в середине марта. До этого она находилась под домашним арестом.

Завгородняя является супругой депутата гордумы Челябинска Олега Иванова, которого в декабре 2022 года задержали и обвинили в уклонении от уплаты налогов. После силовики выявили причастность и Завгородней к инкриминируемому ее мужу преступлению. Изначально супругов отправили под домашний арест. Но глава семьи нарушил ограничения, наложенные судом, и меру ужесточили до содержания под стражей. Завгородняя же добилась смягчения меры пресечения до запрета определенных действий.

С началом следственных действий сам Иванов и его главный «Альфастрой» актив были признаны банкротами. Общая сумма требований кредиторов приближается к миллиарду рублей.