Экс-депутата челябинского ЗСО Завгороднюю не удалось вернуть под домашний арест

Бывшего депутата Заксобрания Челябинской области Татьяну Завгороднюю, которую вместе с ее мужем, депутатом гордумы Челябинска Олегом Ивановым, обвиняют в уклонении от уплаты налогов, не смогли вернуть под домашний арест. Как сообщили URA.RU 2 апреля в пресс-службе облсуда, мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Завгородней оставили без изменений.
«Суд оставил по существу без изменения постановление Центрального райсуда, которым обвиняемой Завгородней была изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Данную меру пресечения бывшему депутату избрали в середине марта. До этого она находилась под домашним арестом.
Завгородняя является супругой депутата гордумы Челябинска Олега Иванова, которого в декабре 2022 года задержали и обвинили в уклонении от уплаты налогов. После силовики выявили причастность и Завгородней к инкриминируемому ее мужу преступлению. Изначально супругов отправили под домашний арест. Но глава семьи нарушил ограничения, наложенные судом, и меру ужесточили до содержания под стражей. Завгородняя же добилась смягчения меры пресечения до запрета определенных действий.
С началом следственных действий сам Иванов и его главный «Альфастрой» актив были признаны банкротами. Общая сумма требований кредиторов приближается к миллиарду рублей.
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