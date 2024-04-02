Челябинского бизнесмена, задержанного вместе с мэром Троицка, отпустили домой

02 апреля 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Дмитрия Виноградова отпустили под домашний арест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Новое уголовное дело мэра Троицка Виноградова Бизнесмена из Троицка (Челябинская область), основателя сети магазинов «Копеечка» Дмитрия Виноградова, обвиняемого в даче взятки в виде беговой дорожки мэру Троицка Александру Виноградову, выпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Виноградову смягчили меру пресечения с содержания под стражей до домашнего ареста. Точные причины такого решения пока не называются. Возможно, Виноградов решил помочь следствию в расследовании и заключил досудебное соглашение», — рассказал источник. URA.RU связалось с одним из адвокатов Виноградова — Денисом Поповым. Он от комментариев воздержался, сославшись на закон об адвокатской тайне. Второй адвокат бизнесмена Дмитрий Бабенко на звонок агентства не ответил. Виноградовы были задержаны в середине декабря прошлого года. Мэра обвинили в получении взятки, бизнесмена — в даче взятки. По версии следствия, за это градоначальник помог коммерсанту получить разрешение о вводе здания одного из магазинов сети в эксплуатацию. В ходе расследования всплыл новый эпизод взятки от бизнесмена мэру. Общая сумма полученных от коммерсанта взяток на сегодняшний день превышает 250 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнесмена из Троицка (Челябинская область), основателя сети магазинов «Копеечка» Дмитрия Виноградова, обвиняемого в даче взятки в виде беговой дорожки мэру Троицка Александру Виноградову, выпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Виноградову смягчили меру пресечения с содержания под стражей до домашнего ареста. Точные причины такого решения пока не называются. Возможно, Виноградов решил помочь следствию в расследовании и заключил досудебное соглашение», — рассказал источник. URA.RU связалось с одним из адвокатов Виноградова — Денисом Поповым. Он от комментариев воздержался, сославшись на закон об адвокатской тайне. Второй адвокат бизнесмена Дмитрий Бабенко на звонок агентства не ответил. Виноградовы были задержаны в середине декабря прошлого года. Мэра обвинили в получении взятки, бизнесмена — в даче взятки. По версии следствия, за это градоначальник помог коммерсанту получить разрешение о вводе здания одного из магазинов сети в эксплуатацию. В ходе расследования всплыл новый эпизод взятки от бизнесмена мэру. Общая сумма полученных от коммерсанта взяток на сегодняшний день превышает 250 тысяч рублей.