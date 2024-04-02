Челябинского бизнесмена, задержанного вместе с мэром Троицка, отпустили домой

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Мера пресечения Дмитрию Виноградову в суде центрального района. Челябинск, виноградов дмитрий
Дмитрия Виноградова отпустили под домашний арест Фото:
новость из сюжета
Новое уголовное дело мэра Троицка Виноградова

Бизнесмена из Троицка (Челябинская область), основателя сети магазинов «Копеечка» Дмитрия Виноградова, обвиняемого в даче взятки в виде беговой дорожки мэру Троицка Александру Виноградову, выпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Виноградову смягчили меру пресечения с содержания под стражей до домашнего ареста. Точные причины такого решения пока не называются. Возможно, Виноградов решил помочь следствию в расследовании и заключил досудебное соглашение», — рассказал источник.

URA.RU связалось с одним из адвокатов Виноградова — Денисом Поповым. Он от комментариев воздержался, сославшись на закон об адвокатской тайне. Второй адвокат бизнесмена Дмитрий Бабенко на звонок агентства не ответил.

Виноградовы были задержаны в середине декабря прошлого года. Мэра обвинили в получении взятки, бизнесмена — в даче взятки. По версии следствия, за это градоначальник помог коммерсанту получить разрешение о вводе здания одного из магазинов сети в эксплуатацию. В ходе расследования всплыл новый эпизод взятки от бизнесмена мэру. Общая сумма полученных от коммерсанта взяток на сегодняшний день превышает 250 тысяч рублей.

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Бизнесмена из Троицка (Челябинская область), основателя сети магазинов «Копеечка» Дмитрия Виноградова, обвиняемого в даче взятки в виде беговой дорожки мэру Троицка Александру Виноградову, выпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Виноградову смягчили меру пресечения с содержания под стражей до домашнего ареста. Точные причины такого решения пока не называются. Возможно, Виноградов решил помочь следствию в расследовании и заключил досудебное соглашение», — рассказал источник. URA.RU связалось с одним из адвокатов Виноградова — Денисом Поповым. Он от комментариев воздержался, сославшись на закон об адвокатской тайне. Второй адвокат бизнесмена Дмитрий Бабенко на звонок агентства не ответил. Виноградовы были задержаны в середине декабря прошлого года. Мэра обвинили в получении взятки, бизнесмена — в даче взятки. По версии следствия, за это градоначальник помог коммерсанту получить разрешение о вводе здания одного из магазинов сети в эксплуатацию. В ходе расследования всплыл новый эпизод взятки от бизнесмена мэру. Общая сумма полученных от коммерсанта взяток на сегодняшний день превышает 250 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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