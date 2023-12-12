Силовики вновь задержали главу челябинского Троицка: чем известен мэр Виноградов

В Челябинской области ФСБ задержала мэра Троицка Виноградова

13 декабря 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Утром 13 октября полицейские и сотрудники ФСБ пришли к одному из коммерсантов Троицка (Челябинская область), в мэрию Троицка и домой к градоначальнику Александру Виноградову. Недавно выигравший у СК суд о превышении полномочий, получивший извинения от прокуратуры и предъявивший государству счет на 10 млн рублей мэр стоит на пороге нового уголовного дела — на этот раз о взятке. URA.RU собрало информацию о Виноградове и его проблемах. Виноградов возглавил Троицк в декабре 2013 года, приехав в пограничный город из Магнитогорска, где руководил МУП «Маггортранс». Соответствующее предложение он получил от губернатора Бориса Дубровского, также выходца из Магнитогорска. Перед появлением Виноградова местные депутаты отправили в отставку действующего мэра Виктора Щекотова — ожидавшего (и дождавшегося) приговора по обвинению в коррупции. В сентябре 2014 года руководивший муниципалитетом в качестве и. о Виноградов выиграл выборы — уже при губернаторе Борисе Дубровском. Он получил 60% голосов, далеко опередив соперников — представителя КПРФ Олега Русских и эсера Валерия Горина. После чего стал последним главой челябинского муниципалитета, избранного прямым голосованием. Спустя пять лет за Виноградова на выборах голосовали уже депутаты. И вновь убедительная победа: 16 голосов в его пользу — и только восемь за начальника городского управления ЖКХ Вадима Германа. А уже в начале 2020 года у Виноградова начались проблемы: в мэрии прошли обыски. В марте 2021 года ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. По мнению СКР он незаконно передал контроль над оборудованием для теплоснабжения города организации «Перспектива», которую считали аффилированной с экс-губернатором Борисом Дубровским. Дело развалилось в суде: за Виноградовым признали право на реабилитацию и принесли официальные извинения, а он подал иск о компенсации морального вреда на 10 млн рублей. Утром 13 декабря полиция блокировала мэрию, где начались оперативно-следственные мероприятия, и появилась дома у Виноградова. В тот же момент сотрудники регионального УФСБ пришли к его однофамильцу — предпринимателю, хозяину торговой сети «Копеечка» Дмитрию Виноградову. По версии силовиков, в свое время Виноградов-мэр получил через посредника от Виноградова-коммерсанта беговую дорожку стоимостью 126 тысяч рублей. В порядке ответной любезности Александр Виноградов якобы посодействовал принятию в эксплуатацию здания для одной из торговых точек предпринимателя. Ожидается, что обвинение фигурантам дел, возбужденных по ч.4 ст. 290, ч.3 ст. 291, ч.2 ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве) будет предъявлено сегодня. Меру пресечения всем трем должны избрать уже 14 декабря. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УЭБиПК регионального полицейского главка и управления ФСБ по региону.