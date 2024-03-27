Мэру Троицка Виноградову предъявили новое обвинение

27 марта 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Александру Виноградову инкриминируют получение еще одной взятки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В уголовном деле главы Троицка Александра Виноградова появился новый эпизод получения взятки. Об этом сообщил 27 марта URA.RU источник в силовых структурах. «По предварительным данным, в период с 1 июля 2021 года по 31 января 2022 года глава Троицка получил взятку в 125 тысяч рублей от предпринимателя Дмитрия Виноградова. Ранее в отношении Александра Виноградова уже было возбуждено уголовное дело о получении взятки от бизнесмена-однофамильца за оформление в собственность нежилого здания, сам чиновник сейчас находится под арестом», — рассказал инсайдер. В пресс-службе управления СКР по Челябинской области не ответили на звонок корреспондента URA.RU. Виноградов попал в поле зрения силовых структур в конце 2020 года. В марте 2021 года градоначальник был задержан. Его обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, мэр передал подконтрольное теплоснабжающей организации оборудование другой фирме, тем самым нарушил права первой и превысил должностные полномочия. Вместе с Виноградовым под следствие тогда попал его заместитель Вадим Герман, который подписал досудебное соглашение и отделался штрафом в 50 тысяч рублей. Виноградов же все время отрицал (и продолжает отрицать) свою причастность к преступлению. В мае 2021 года, материалы по его делу поступили в суд. Рассмотрение близилось к приговору, когда судья Мария Стратий заявила о самоотводе. В мае 2023 года Виноградова оправдали, признав за ним право на реабилитацию. Чиновник подал иск к Минфину РФ, требуя выплатить ему 10 млн рублей за моральный ущерб и в счет компенсации за услуги адвокатов. Однако в декабре 2023 года Виноградова вновь арестовали по обвинению в коррупции. По версии следствия, он получил взятку в виде беговой дорожки от местного бизнесмена, владельца магазинов сети «Копеечка» Дмитрия Виноградова. За это он помог коммерсанту получить разрешение на ввод здания одного из магазинов сети в эксплуатацию. Оба Виноградовых были отправлены в СИЗО, тяжба между мэром и государством приостановлена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В уголовном деле главы Троицка Александра Виноградова появился новый эпизод получения взятки. Об этом сообщил 27 марта URA.RU источник в силовых структурах. «По предварительным данным, в период с 1 июля 2021 года по 31 января 2022 года глава Троицка получил взятку в 125 тысяч рублей от предпринимателя Дмитрия Виноградова. Ранее в отношении Александра Виноградова уже было возбуждено уголовное дело о получении взятки от бизнесмена-однофамильца за оформление в собственность нежилого здания, сам чиновник сейчас находится под арестом», — рассказал инсайдер. В пресс-службе управления СКР по Челябинской области не ответили на звонок корреспондента URA.RU. Виноградов попал в поле зрения силовых структур в конце 2020 года. В марте 2021 года градоначальник был задержан. Его обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, мэр передал подконтрольное теплоснабжающей организации оборудование другой фирме, тем самым нарушил права первой и превысил должностные полномочия. Вместе с Виноградовым под следствие тогда попал его заместитель Вадим Герман, который подписал досудебное соглашение и отделался штрафом в 50 тысяч рублей. Виноградов же все время отрицал (и продолжает отрицать) свою причастность к преступлению. В мае 2021 года, материалы по его делу поступили в суд. Рассмотрение близилось к приговору, когда судья Мария Стратий заявила о самоотводе. В мае 2023 года Виноградова оправдали, признав за ним право на реабилитацию. Чиновник подал иск к Минфину РФ, требуя выплатить ему 10 млн рублей за моральный ущерб и в счет компенсации за услуги адвокатов. Однако в декабре 2023 года Виноградова вновь арестовали по обвинению в коррупции. По версии следствия, он получил взятку в виде беговой дорожки от местного бизнесмена, владельца магазинов сети «Копеечка» Дмитрия Виноградова. За это он помог коммерсанту получить разрешение на ввод здания одного из магазинов сети в эксплуатацию. Оба Виноградовых были отправлены в СИЗО, тяжба между мэром и государством приостановлена.